Москва возмущена поставками Украине снарядов с обедненным ураном. Но такие боеприпасы есть и у России

В резолюции о применении обедненного урана, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году, сказано со ссылкой на исследования МАГАТЭ, „что радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана, высвободившимися в результате применения соответствующих боеприпасов, не является значительной“.

В свою очередь сайт Агентства США по охране окружающей среды отмечает, что обедненный уран опасен в случае, если он проникает внутрь организма.

Как сказано на сайте Европейского союза, боеприпасы с применением обедненного урана применялись в ходе войн в Персидском заливе, а также в Сербии и Косово. Их использование вызвало опасения относительно угрозы для здоровья в результате воздействия распыленного урана. Сайт ЕС отмечает, что в ходе нескольких исследований достаточных доказательств вредности вещества найдено не было, но выводы экспертов трактуются по-разному.

Обедненный уран не обладает высокой радиоактивностью, хотя и считается токсичным и канцерогенным.

Он отличается высокой плотностью и прочностью и благодаря этим качествам используется как при производстве брони для военной техники, так и боеприпасов - преимущественно, сердечников для бронебойных снарядов.

Российские власти отреагировали на это известие с нескрываемым раздражением, пригрозив, что серьезно подумают над тем, как на это ответить.

„Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники“, - добавила она.

В ответ на парламентский запрос одного из своих коллег Голди сообщила: „Наряду с предоставлением Украине основных боевых танков Challenger-2, мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран“.

Это заявление вызвало крайне резкую реакцию российских властей, в том числе президента Владимира Путина. Но украинские и российские эксперты по вооружениям сообщают, что боеприпасы с обогащенным ураном производятся и в России.

„Однако в тех случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, находящихся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами“, - говорится в резолюции.

В декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла еще одну резолюцию, в которой сказано, что исследования, проведенные соответствующими международными организациями, не обеспечивают достаточно полного представления о масштабах возможных долгосрочных последствий для человека и окружающей среды, вызванных применением оружия и боеприпасов, содержащих обедненный уран.

„Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше“

Кремль заявил, что расценит использование таких боеприпасов в Украине как „грязную бомбу“.

Владимир Путин сказал во вторник, что Россия вынуждена будет отреагировать, если Великобритания начнет поставки Киеву боеприпасов с наконечниками из обедненного урана, предназначенных для танков Challenger-2.

„Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом“, - сказал Путин.

Премьер-министр Британии Риши Сунак говорил, что танки Challenger-2 прибудут в Украину уже в марте.

Белый дом сообщил, что на данный момент планов поставлять подобные боеприпасы в Украину у США нет.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что поставка Киеву снарядов с обедненным ураном будет означать, что Запад готов идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права.

Российский министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопрос журналиста о возможном приближении ядерного столкновения, заявил, что на этом пути пройдена еще одна ступенька.