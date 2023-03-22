Зимние виды
22.03.2023, 13:59

Петрыкина в топ-6 лучших фигуристок мира после короткой программы: идеальный прокат и личный рекорд

 
Нина Петрыкина
Нина Петрыкина
ФОТО: KIM KYUNG-HOON | Scanpix

В Сайтаме (Япония) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 22 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию с короткими программами выступали спортивные пары и женщины. От Эстонии в первый соревновательный день на лед выходила Нина Петрыкина. Спортивных пар в фигурном катании в Эстонии на данный момент нет.

Нина Петрыкина безошибочно откатала короткую программу, набрала ровно 68 баллов и заняла промежуточное 6 место. 68 баллов - это личный рекорд Нины в короткой программе.

Японская фигуристка Каори Сакамото лидирует после короткой программы на чемпионате мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) – 79,24

2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 73,62

3. Маи Михара (Япония) – 73,46

4. Изабо Левито (США) – 73,03

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 71,94

6. Нина Петрыкина (Эстония) – 68,00

7. Николь Шотт (Германия) – 67,29

8. Брэди Теннелл (США) – 66,45

9. Екатерина Куракова (Польша) – 65,40

10. Эмбер Гленн (США) – 65,52

11. Анастасия Губанова (Грузия) – 65,40

12. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 64,06

13. Кимми Репонд (Швейцария) – 62,75

14. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 62,04

15. Ринка Ватанабе (Япония) – 60,90

16. Маделин Скизас (Канада) – 60,02

17. Е Ри Ким (Южная Корея) – 60,02

18. Софья Степченко (Латвия) – 58,87

19. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) – 57,56

20. Ольга Микутина (Австрия) – 57,05

21. Янна Юркинен (Финляндия) – 56,06

22. Юлия Саутер (Румыния) – 56,02

23. Лара Наки Гутманн (Италия) – 55,22

24. Александра Фейгин (Болгария) – 54,65

***

Открывающим соревнованием дня стала короткая программа среди спортивных пар. Первое место заняла пара из Японии: Рику Миура и Рюити Кихара.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Пары

Короткая программа

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 80,72

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 74,64

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 73,24

4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 72,81

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 70,23

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 65,31

7. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 65,23

8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 64,43

9. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 63,40

10. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 63,33

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