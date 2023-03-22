Петрыкина в топ-6 лучших фигуристок мира после короткой программы: идеальный прокат и личный рекорд

В Сайтаме (Япония) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 22 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию с короткими программами выступали спортивные пары и женщины. От Эстонии в первый соревновательный день на лед выходила Нина Петрыкина. Спортивных пар в фигурном катании в Эстонии на данный момент нет.