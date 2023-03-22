Петрыкина в топ-6 лучших фигуристок мира после короткой программы: идеальный прокат и личный рекорд
В Сайтаме (Япония) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 22 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию с короткими программами выступали спортивные пары и женщины. От Эстонии в первый соревновательный день на лед выходила Нина Петрыкина. Спортивных пар в фигурном катании в Эстонии на данный момент нет.
Нина Петрыкина безошибочно откатала короткую программу, набрала ровно 68 баллов и заняла промежуточное 6 место. 68 баллов - это личный рекорд Нины в короткой программе.
Японская фигуристка Каори Сакамото лидирует после короткой программы на чемпионате мира.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Женщины
Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) – 79,24
2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 73,62
3. Маи Михара (Япония) – 73,46
4. Изабо Левито (США) – 73,03
5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 71,94
6. Нина Петрыкина (Эстония) – 68,00
7. Николь Шотт (Германия) – 67,29
8. Брэди Теннелл (США) – 66,45
9. Екатерина Куракова (Польша) – 65,40
10. Эмбер Гленн (США) – 65,52
11. Анастасия Губанова (Грузия) – 65,40
12. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 64,06
13. Кимми Репонд (Швейцария) – 62,75
14. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 62,04
15. Ринка Ватанабе (Япония) – 60,90
16. Маделин Скизас (Канада) – 60,02
17. Е Ри Ким (Южная Корея) – 60,02
18. Софья Степченко (Латвия) – 58,87
19. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) – 57,56
20. Ольга Микутина (Австрия) – 57,05
21. Янна Юркинен (Финляндия) – 56,06
22. Юлия Саутер (Румыния) – 56,02
23. Лара Наки Гутманн (Италия) – 55,22
24. Александра Фейгин (Болгария) – 54,65
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Открывающим соревнованием дня стала короткая программа среди спортивных пар. Первое место заняла пара из Японии: Рику Миура и Рюити Кихара.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Пары
Короткая программа
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 80,72
2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 74,64
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 73,24
4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 72,81
5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 70,23
6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 65,31
7. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 65,23
8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 64,43
9. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 63,40
10. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 63,33
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