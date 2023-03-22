На улицы возвращаются электросамокаты. Фирма Bolt ввела ряд ограничений(10)
С сегодняшнего дня на улицах городов вновь появятся электросамокаты. В этом году фирма Bolt продумала ряд мер при движении на самокатах, благодаря которым повысится безопасность участников движения и культура парковки. Отныне взять в аренду самокат можно также в Маарду, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.
Как сказал представитель фирмы Bolti Eesti Александр Лилишенцев, в этом сезоне первоочередное значение будет иметь безопасность участников движения. Фирма продумала новые ограничения парковки, скорости, а также систему, которая исключит поездку на самокате нескольких человек. „В этом году в течение всего сезона основное внимание нашей команды будет направлено на обеспечение безопасности. В первую очередь мы полагаемся на то, пользователи будут соблюдать правила безопасного движения, но готовы призывать к порядку тех людей, которые игнорируют предупреждения. Например, в этом году мы будем блокировать тех пользователей, которые постоянно злоупотребляют услугой“, - сказал Лилишенцев.
Перед началом нового сезона фирма Bolt разработала стандарты безопасности, и эти стандарты будут повышаться.
„Мы усовершенствовали меры безопасности, разработав систему, исключающую поездку на самокате нескольких человек. Теперь наш самокат распознает, если на нем будут ехать два человека. Кроме того, мы запретили парковать самокаты в Тарту на всех тротуарах, ширина которых составляет менее 1,7 метра, планируем ввести это требование и в других городах. Совместно с властями городов планируем создать новые зоны парковки самокатов и установить на улицах электрические зарядные станции“, - сказал Лилишенцев.
Арендуя самокат, человек обязан соблюдать правила дорожного движения, по возможности надевать защитный шлем. Запрещается ездить на самокате в пьяном виде, во время движения на самокате может быть только один человек.
Фирма Bolt предоставляет электросамокаты в аренду лицам старше 16 лет.
С сегодняшнего дня самокаты Bolt можно арендовать в Таллинне и Тарту. В остальных городах возможность взять в аренду самокат Bolt появится в течение следующих недель. В этом сезоне самокаты будут предоставляться в аренду в 14 городах: Таллинне, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Кохтла-Ярве, Нарве, Йыхви, Раквере, Вильянди, Выру, Курессааре, Маарду, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу. Предположительно передвигаться на электросамокатах можно будет до ноября.
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