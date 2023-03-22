Канепи потерпела болезненное поражение на турнире в Майами

Канепи проигрывала в стартовом сете со счетом 1:4. В девятом гейме Канепи заработал первый брейк, после чего сравнял счет 5:5. Победитель первого сета был выявлен тай-брейке, в котором Канепи повел 3:0, но хороший импульс эстонки иссяк, и Джорджи выиграла со счетом 7:4.

Канепи также проиграл свой первый гейм во втором сете, но в восьмом гейме сумела отыграться, сравняв счет 4:4. Победителя сета снова определил тай-брейк, где Канепи на этот раз был лучше, выиграв со счетом 7:4.

В решающем сете Джорджи уже повел 5:0, но Канепи сделал потрясающий камбэк - ответил двумя брейками и сравнял счет 5:5! Судьбу третьего сета также решил тай-брейк. Итальянка сравняла счет 2:2 и оформила победу в матче со счетом 7:4. Встреча длилась три часа 36 минут.

Во втором круге Джорджи встретится с Викторией Азаренко (WTA 16) из Беларуси, которая пропускала первый раунд.

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