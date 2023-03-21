ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (391-й день) | Москва обещает отреагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

За минувшие сутки россияне нанесли по территории Украины 21 авиационный и 9 ракетных ударов, в том числе по Славянску и Краматорску, сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. Потерь среди жителей нет. Кроме того, ВС РФ совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указывается в Facebook. „Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отбили более 120 атак оккупантов на указанных направлениях“, - сообщается далее.

В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения его живой силы, отметил украинский Генштаб.

В Главном управлении разведки министерства обороны Украины (ГУР) сообщили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты „Калибр“ во время их транспортировки по железной дороге. Официальный Киев при этом не подтверждает и не отрицает причастность к удару.

Город Джанкой в оккупированном Россией Крыму был атакован беспилотниками, сообщили чуть ранее местные „власти“. По словам „мэра“ Игоря Ивина, дроны повредили несколько объектов, в том числе частный дом и магазин. „Глава“ аннексированного Крыма Сергей Аксенов написал, что в районе Джанкоя „отработала ПВО“.