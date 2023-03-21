ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (391-й день) | Москва обещает отреагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Подводим итоги 391-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За минувшие сутки россияне нанесли по территории Украины 21 авиационный и 9 ракетных ударов, в том числе по Славянску и Краматорску, сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. Потерь среди жителей нет. Кроме того, ВС РФ совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указывается в Facebook. „Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отбили более 120 атак оккупантов на указанных направлениях“, - сообщается далее.
В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения его живой силы, отметил украинский Генштаб.
В Главном управлении разведки министерства обороны Украины (ГУР) сообщили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты „Калибр“ во время их транспортировки по железной дороге. Официальный Киев при этом не подтверждает и не отрицает причастность к удару.
Город Джанкой в оккупированном Россией Крыму был атакован беспилотниками, сообщили чуть ранее местные „власти“. По словам „мэра“ Игоря Ивина, дроны повредили несколько объектов, в том числе частный дом и магазин. „Глава“ аннексированного Крыма Сергей Аксенов написал, что в районе Джанкоя „отработала ПВО“.
Глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу сообщил, что турецкое правительство передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и проинструктировало не отправлять их в Россию. „Любые товары из этого списка блокируются от отправки в России независимо от того, из какой страны они поступают“, - заявил, по сообщению агентства Reuters, Текделиоглу. Названия товаров при этом не указываются.
С начала российского вторжения в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 22 209 жертв среди гражданского населения Украины. Из них 8317 человек были убиты и 13 892 ранены, говорится в еженедельной сводке организации. „УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли интенсивные боевые действия, затянулось и многие сообщения еще не подтверждены“, - подчеркнули в ООН.
В ближайшее время тысячи заключенных, которые воевали в составе ЧВК „Вагнер“, скорее всего, будут помилованы, освобождены и станут серьезной проблемой для жителей России. Об этом сообщается в отчете разведки министерства обороны Великобритании. По мнению военных аналитиков, наибольшее число заключенных было завербовано в ЧВК осенью 2022 года - тогда им предлагали смягчение приговора через полгода службы.
Около половины завербованных, вероятно, погибли или ранены, полагают эксперты, однако информация из России свидетельствует, что „Вагнер“ выполняет обещание освободить оставшихся в живых. По данном британской разведки, удостоверения, выданные освобожденным „вагнеровцам“, свидетельствуют, что они были утверждены указом президента Путина.
Пресс-служба Кремля отредактировала видеозапись, запечатлевшую посещение президентом РФ Владимиром Путиным оккупированного российскими войсками Мариуполя, заметил Telegram-канал „Можем объяснить“. По его данным, изначальная запись, изображавшая, кроме прочего, общение Путина с местными жителями, длилась 27 минут 8 секунд. Тогда в кадр попал неприятный момент, когда неизвестная женщина выкрикнула: „Это все неправда, это все напоказ!“
Длительность обработанной версии видео составляет 30 минут 52 секунды. В ней выкрика неизвестной не слышно. Вместо это показывают эпизод, где другая женщина говорит Путину: „Мы за вас молимся“. Ранее в местных чатах Мариуполя горожане писали, что Путин посетил единственный отстроенный район города - „Невский“.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл с визитом в Киев. В Киеве назвали визит премьера Японии Кисиды „историческим“ и высоко оценили его как „знак солидарности“.
Фумио Кисида посетил Бучу под Киевом, где после отхода российских войск в марте 2022 года было обнаружено множество тел мирных жителей.
Глава японского кабмина возложил венок перед местной церковью и почтил память погибших минутой молчания. „Год назад мир был потрясен, узнав, что в Буче убиты ни в чем не повинные мирные жители“, - приводит слова японского государственного деятеля агентство Reuters.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели встречу, сообщил офис главы украинского государства. Зеленский назвал японского государственного деятеля „поистине мощным защитником международного порядка и давним другом Украины“.
Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай, несмотря на то что в отношении последнего действует ордер на арест Международного уголовного суда (МУС), сообщают мировые агентства. Аналогичное приглашение было высказано главой китайского государства и в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает ТАСС.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Китай поставил России беспилотники на сумму в 12 млн долларов США (11,1 млн евро), пишет газета The New York Times со ссылкой на официальные данные российской таможни, полученные от третьей стороны.
По данным NYT, в подобные поставки были вовлечены 70 экспортеров из КНР, продавших в Россию за год, прошедший с начала войны, дроны 26 марок.
„Мы видели признаки того, что Россия обращалась к Китаю за летальной помощью“, - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе. При этом он назвал встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве „признаком модели, в которой наблюдается все более тесное сближение между Россией и Китаем“.
Как уточнил Столтенберг, Североатлантический альянс не обладает доказательствами того, что Пекин поставлял Москве летальные вооружения. При этом генсек НАТО предупредил: „Китаю не следует предоставлять летальную помощь России, это означало бы поддержку незаконной войны“.
Евросоюз выделил на помощь Украине еще 1,5 млрд евро, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. „Наша поддержка помогает обеспечивать функционирование Украины, пока она защищает себя. И прочно ставит Украину на путь в ЕС, поддерживая (ее. - Ред.) реформы, например в области эффективного управления и финансовой стабильности. Вместе мы создаем будущее Украины в ЕС“, - написала фон дер Ляйен.
Президент РФ Владимир Путин жестко отреагировал на слова замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о намерении Лондона в рамках военной помощи Украине передать Киеву, в числе прочего, боеприпасы с обедненным ураном. Россия будет реагировать „соответствующим образом“, подчеркнул Путин.
В ООН также выразили обеспокоенность планами Лондона. „ООН обеспокоена возможностью применения боеприпасов с обедненным ураном в любых местах, независимо от сторон“, - приводит российское агентство ТАСС в этой связи комментарий зампреда генерального секретаря ООН Фархана Хака.
Министр обороны России Сергей Шойгу вслед за президентом Путиным отреагировал на новость о том, что Великобритания собирается поставить Украине снаряды с сердечниками из обедненного урана, заявив, что тем самым будет пройдена еще одна ступенька в эскалации конфликта.
„Здесь можно сказать только одно: ступенек не так много, пройдена еще одна ступень, их остается все меньше и меньше“, - цитирует министра агентство „Интерфакс“. Так что, по словам Шойгу, нужно „хорошо задуматься над каждым последующим шагом“.
Бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана стоят на вооружении многих стран и применяются для повышения пробивной способности за счет увеличения массы такого снаряда, поясняет Би-би-си.
„Многие из положений“ „мирного плана“ Китая можно взять за основу урегулирования в Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, проведя встречу в Кремле с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава российского государства добавил, что условием для этого должна быть готовность Запада и Киева поддержать этот план. „Пока такой готовности“ не наблюдается, отметил Путин.
Пекин обнародовал свой „мирный план“ по Украине в годовщину начала полномасштабного военного вторжения РФ в соседнее государство - 24 февраля 2023 года. Этот документ содержит 12 пунктов, в том числе: соблюдение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, серьезное отношение к „законным интересам безопасности всех стран“, прекращение огня и начало мирных переговоров.
Киев предложил Китаю присоединиться к исполнению украинской „формулы мира“, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Киев ожидает ответа Пекина, добавил глава украинского государства.
Соединенные Штаты смогут передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot раньше, чем планировалось изначально. Об этом во вторник заявили журналистам представители министерства обороны США. Объявление было сделано на военной базе Форт Силл в Оклахоме, где проходят подготовку 65 украинских военных.
После окончания курса у американских инструкторов украинские зенитчики отправятся в Европу, где пройдут дополнительную подготовку, после чего смогут управлять системами Patriot американского и европейского производства, которые будут переданы Киеву в ближайшие недели.
По словам чиновников американского военного ведомства, ускорить процесс удалось благодаря тому, что украинские военные уже обладали основными навыками работы с системами ПВО.
Одновременно будет ускорена и отправка Киеву основных боевых американских танков Abrams.
Этого удастся достичь за счет того, что вместо самых современных моделей в Украину сначала направят более старый вариант танка M1-A1.
Таким образом, танки смогут поступить на вооружение украинской армии уже осенью этого года, а не через год, как предполагалось ранее.
Вечером во вторник Россия нанесла ракетный удар по Одесской области, заявил руководитель военной администрации Одесского района Юрий Крук. По его словам, истребители СУ-35 сил РФ совершили пуск ракет с моря, часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, „однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом“. Есть пострадавшие, но, по предварительным данным, никто не погиб, добавил Крук.