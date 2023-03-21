Украинские моряки спасли российских путешественников, потерпевших крушение в Тихом океане

Россияне вышли в плавание в июле 2021 года из Кронштадта и с тех пор прошли более 13 тысяч морских миль, в том числе вдоль берегов 13 государств.

В конце февраля 2023 года тримаран вышел из чилийского порта Талькауано, а в середине марта россияне попали в шторм, после которого обнаружили серьезную поломку — отломалось крепление рулевой коробки. „Судно стало неуправляемым, дальнейшее разрушение было лишь вопросом времени. Решили дать „мейдей“ — сигнал бедствия. К счастью, на наш сигнал ответили по-русски“, — рассказал Березкин.

Сначала путешественники передали сигнал бедствия в наземный штаб экспедиции, который в свою очередь известил о ситуации ВМС Чили. Там передали информацию о случившемся экипажу Sounion, который двигался в сторону Чили.

„Капитан Sounion сказал нам по телефону: „Все хорошо, ребята, мы вас ищем. Ждите. Держите телефон включенным“. И с этого момента мы уже знали, что все будет хорошо“, — поделился Березкин.

Поиски тримарана заняли несколько часов. Подъем россиян на борт сухогруза занял еще несколько часов из-за сильной волны. „Тримаран подбрасывало [на волне] метра на три. Для того, чтобы попасть на трап, сброшенный с палубы, надо было ждать, когда тримаран поднесет к борту. Времени, чтобы ухватиться за трап и вскочить на него — меньше секунды, потом борт сухогруза летит вверх, а тримаран проваливается вниз и отскакивает в море“, — описал подъем на борт капитан Russian Ocean Way. В общей сложности спасательная операция продолжалась 12 часов.

Когда экипаж оказался на борту балкера, Sounion взял российское судно на буксир. Однако ночью из-за сильных волн тримаран оторвало от сухогруза.

Россияне узнали, что их спасли украинцы, когда поднялись на борт Sounion. „Я почувствовал, что нахожусь там, где нет рас и национальностей, где тебе помогут независимо от того, на каком языке ты говоришь, какой у тебя цвет кожи и разрез глаз. В море все мы на одном расстоянии от Бога — на расстоянии вытянутой руки“, — сказал Березкин.