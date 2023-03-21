Украинские моряки спасли российских путешественников, потерпевших крушение в Тихом океане(8)
Российские путешественники, совершающие кругосветный поход на тримаране (судно, состоящее из трех корпусов) Russian Ocean Way потерпели крушение в Тихом океане. Их спас проходящий мимо сухогруз Sounion с украинско-филиппинским экипажем. Историю спасения капитан Russian Ocean Way Станислав Березкин рассказал изданию „Сибирь. Реалии“.
Россияне вышли в плавание в июле 2021 года из Кронштадта и с тех пор прошли более 13 тысяч морских миль, в том числе вдоль берегов 13 государств.
В конце февраля 2023 года тримаран вышел из чилийского порта Талькауано, а в середине марта россияне попали в шторм, после которого обнаружили серьезную поломку — отломалось крепление рулевой коробки. „Судно стало неуправляемым, дальнейшее разрушение было лишь вопросом времени. Решили дать „мейдей“ — сигнал бедствия. К счастью, на наш сигнал ответили по-русски“, — рассказал Березкин.
Сначала путешественники передали сигнал бедствия в наземный штаб экспедиции, который в свою очередь известил о ситуации ВМС Чили. Там передали информацию о случившемся экипажу Sounion, который двигался в сторону Чили.
„Капитан Sounion сказал нам по телефону: „Все хорошо, ребята, мы вас ищем. Ждите. Держите телефон включенным“. И с этого момента мы уже знали, что все будет хорошо“, — поделился Березкин.
Поиски тримарана заняли несколько часов. Подъем россиян на борт сухогруза занял еще несколько часов из-за сильной волны. „Тримаран подбрасывало [на волне] метра на три. Для того, чтобы попасть на трап, сброшенный с палубы, надо было ждать, когда тримаран поднесет к борту. Времени, чтобы ухватиться за трап и вскочить на него — меньше секунды, потом борт сухогруза летит вверх, а тримаран проваливается вниз и отскакивает в море“, — описал подъем на борт капитан Russian Ocean Way. В общей сложности спасательная операция продолжалась 12 часов.
Когда экипаж оказался на борту балкера, Sounion взял российское судно на буксир. Однако ночью из-за сильных волн тримаран оторвало от сухогруза.
Россияне узнали, что их спасли украинцы, когда поднялись на борт Sounion. „Я почувствовал, что нахожусь там, где нет рас и национальностей, где тебе помогут независимо от того, на каком языке ты говоришь, какой у тебя цвет кожи и разрез глаз. В море все мы на одном расстоянии от Бога — на расстоянии вытянутой руки“, — сказал Березкин.
По его словам, он старается не обсуждать войну, которую Россия начала против Украины, в разговорах с украинским экипажем. Капитан Sounion рассказал, что он родом из Мариуполя, но после начала полномасштабной войны, когда российские военные взяли город в осаду, был вынужден уехать от бомбежек в Киев. „Больше мы никого ни о чем не спрашивали. Плохая это тема“, — пояснил Березкин. Капитан Sounion попросил журналистов не указывать в статье свое имя.
На сайте проекта Russian Ocean Way и в его социальных сетях не упоминается, что российских путешественников спасли украинские моряки, отмечает издание „Спектр“. В одной из заметок говорится об эвакуации на „бразильский корабль“, в другой представительница проекта благодарит за спасение „капитана Родриго“ и спасательную службу Чили. Агентство ТАСС также в сообщении о Russian Ocean Way не упомянуло, что в спасении россиян участвовали украинцы.
Проект Russian Ocean Way организован Томским отделением Русского географического общества при поддержке Россотрудничества и финансируется в том числе на средства Фонда президентских грантов. Своей целью его организаторы ставят „формирование позитивного образа о Сибири и России у иностранных граждан“. Во время остановок путешественники проводят публичные мероприятия, в которых часто участвуют сотрудники российских посольств.