В сейме Латвии инициировали запрет русских субтитров к фильмам

Сейчас Закон „О государственном языке“ гласит, что кинофильмы, видеофильмы и их фрагменты, предназначенные для публичного показа, должны быть озвучены или дублированы на госязык либо снабжены субтитрами на госязыке вместе с оригинальным звуковым сопровождением. В то же время актуальная редакция закона позволяет использовать титры к фильмам и на иностранном языке.

Депутаты от Нацобъединения предлагают изменить закон так, чтобы фильмы можно было титровать на официальные языки ЕС, но не на русский язык.

В аннотации к законопроекту говорится, что изменения необходимы для укрепления статуса латышского как единственного государственного языка в Латвии.

„Параллельные титры фильмов на двух языках — латышском и русском — был введен во время оккупации для удобства переселенцев в СССР. Такая практика не только не стимулирует изучение латышского языка, но и создает иллюзию, что Латвия является частью так называемого „русского мира“, где публичная информация должна предоставляться также на русском языке. Это подрывает создание единого общества и укрепляет двухобщинную среду в Латвии“, — говорится в аннотации к законопроекту.

Нацобъединение напоминает также, что народ Латвии на референдуме явно отверг попытки ввести второй государственный язык наряду с латышским языком. Цель законопроекта — способствовать реализации этого решения.

По мнению авторов законопроекта, изменения будут способствовать интеграции общества, а также создадут стимул для всех жителей Латвии изучать и использовать латышский язык.

Политики консультировались с Центром государственного языка при разработке законопроекта.

Сейму еще предстоит решить, принимать ли законопроект к рассмотрению.