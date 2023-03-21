Путин допустил, что план Китая может лечь в основу мира в Украине(33)
Предложения Китая по урегулированию конфликта в Украине могут в будущем быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию, когда к этому будут готовы Киев и Запад, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, передает DW.
Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле во вторник, 21 марта, приветствовал растущие торговые, энергетические и политические связи Москвы и Пекина, призванные укрепить партнерство двух стран.
„Убежден, что наше многоплановое взаимовыгодное сотрудничество будет и далее крепнуть и динамично развиваться на благо народов наших стран“, - сказал глава российского государства в ходе переговоров. Они продолжались около трех часов. Сперва встреча более полутора часов проходила в узком составе с участием членов делегаций, затем продолжилась в расширенном составе.
После переговоров лидеры государств подписали два совместных заявления - „об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия (РФ и Китая - Ред.), вступающих в новую эпоху“, и „о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года“, говорится на сайте Кремля. Кроме того, в рамках госвизита китайского лидера в РФ подписаны ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов развития российско-китайского сотрудничества в различных сферах.
Выступая по итогам встречи, Путин заявил, что переговоры прошли в „теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере“, а российско-китайские отношения „находятся на наивысшем за всю историю уровне развития“. Си Цзиньпин, говоривший через переводчика, назвал переговоры с российским коллегой „открытыми и дружественными“.
Война в Украине: Китай поддерживает мирное урегулирование
В заявлении для прессы китайский лидер также отметил, что Пекин поддерживает дипломатическое разрешение войны в Украине. „Мы руководствуемся принципами ООН... и содействуем мирному урегулированию“ боевых действий в Украине“, сказал он, добавив, что руководство КНР всегда выступает „за мир и диалог“.
Путин, в свою очередь, приветствовал предложенный Си Цзиньпином „мирный план“, направленный на урегулирование войны в Украине. „Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве“, - заявил президент РФ.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин и Си Цзиньпин накануне более четырех часов обсуждали ситуацию в Украине. „Была возможность все разъяснить, - сказал он журналистам. - Они услышали друг друга, это самое главное“.
В конце февраля власти Китая обнародовали свою версию мирного плана по Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди них — уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой, прекращение боевых действий, возобновление переговоров, прекращение односторонних санкций, напоминает РБК.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что план нереализуем, так как в нем нет пункта о выводе российских войск с территории Украины. В Кремле инициативу Пекина приветствовали, но не увидели в Киеве „обстановки для обсуждения нюансов“.
Президент США Джо Байден 25 февраля заявил, что китайский план урегулирования выгоден только России.