Путин допустил, что план Китая может лечь в основу мира в Украине

Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле во вторник, 21 марта, приветствовал растущие торговые, энергетические и политические связи Москвы и Пекина, призванные укрепить партнерство двух стран.

„Убежден, что наше многоплановое взаимовыгодное сотрудничество будет и далее крепнуть и динамично развиваться на благо народов наших стран“, - сказал глава российского государства в ходе переговоров. Они продолжались около трех часов. Сперва встреча более полутора часов проходила в узком составе с участием членов делегаций, затем продолжилась в расширенном составе.

После переговоров лидеры государств подписали два совместных заявления - „об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия (РФ и Китая - Ред.), вступающих в новую эпоху“, и „о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года“, говорится на сайте Кремля. Кроме того, в рамках госвизита китайского лидера в РФ подписаны ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов развития российско-китайского сотрудничества в различных сферах.

Выступая по итогам встречи, Путин заявил, что переговоры прошли в „теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере“, а российско-китайские отношения „находятся на наивысшем за всю историю уровне развития“. Си Цзиньпин, говоривший через переводчика, назвал переговоры с российским коллегой „открытыми и дружественными“.

Война в Украине: Китай поддерживает мирное урегулирование

В заявлении для прессы китайский лидер также отметил, что Пекин поддерживает дипломатическое разрешение войны в Украине. „Мы руководствуемся принципами ООН... и содействуем мирному урегулированию“ боевых действий в Украине“, сказал он, добавив, что руководство КНР всегда выступает „за мир и диалог“.