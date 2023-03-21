Суд над дипломатом Клайдом Куллем завершился оппортунитетом. Орденов его не лишат(1)
Харьюский уездный суд вынес во вторник решение о прекращении по оппортунитету уголовного дела, по которому один из самых опытных эстонских дипломатов Клайд Кулль обвинялся в мошенничестве и присвоении.
Кулль, который сначала настаивал на своей невиновности, в судебном заседании 1 марта признал себя виновным во вменявшихся ему деяниях, выразил раскаяние и готовность компенсировать ущерб, передает rus.err.
После этого прокуратура заняла позицию, что уголовное дело можно прекратить без назначения наказания по оппортунитету, когда вместо уголовного наказания на обвиняемого возлагаются определенные обязанности, в данном случае - денежные выплаты в пользу государства.
Харьюский уездный суд в оглашенном во вторник решении согласился с позицией прокуратуры.
Президент Эстонии Алар Карис не считает нужным лишать Клайда Кулля государственных наград, врученных ему президентами Леннартом Мери и Керсти Кальюлайд, сообщил сегодня Eesti Ekspress.
В начале прошлого года Куллю предъявили подозрение в растрате, которая заключалась в том, что он незаконно использовал бюджетные средства Министерства иностранных дел
Речь идет о 29 ресторанных счетах временного промежутка с 2016 по 2020 год на общую сумму 7500 евро. В то время Кулль был заместителем посла в Брюсселе, а затем послом в Париже.
Согласно утвержденной в суде договоренности, Кулль выплатит вышеуказанную сумму, а также дополнительно 25 000 евро в доход государства.
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