Столичный Кристийне приглашает в субботу жителей на толоку

В год Зеленой столицы Европы по всему Таллинну организуются различные мероприятия, целью проведения которых является сохранение биоразнообразия. В районе Кристийне уход за скворечниками проводится как в парках и зеленых зонах, так и во дворах учебных заведений.

„Одной из главных тем года Зеленой столицы Европы является сохранение биоразнообразия. Мы хотим, чтобы естественность и богатство природы занимали ведущее место в городской среде, чтобы в своей деятельности мы учитывали окружающую нас природу и делали все возможное для сохранения видов животных и растений. Почему птицы? Район Кристийне известен своими улицами, названными в честь птиц, которых насчитывается более полусотни. В Кристийне расположены детские сады „Харака“, „Тихасе“, „Винди“ и даже „Линнупеса“. В парках и других зеленых зонах, а также во дворах учебных заведений насчитывается в общей сложности более ста скворечников, которые приводятся в порядок перед гнездованием птиц“, – пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

„Мы надеемся, что в рамках этой акции мы сможем не только позаботиться о птицах, гнездящихся в городских парках и зеленых зонах, но и вдохновим людей на то, чтобы привести в порядок скворечники, установленные в собственных садах и дворах“, — добавил Рийбе.

Состояние скворечников необходимо поддерживать ежегодно, так как в них могут быть различные остатки, которые способствуют образованию и распространению паразитов.

Открывая скворечник, следует также проверить, был ли он вообще использован. Если птицы не использовали его несколько лет подряд, то его можно переместить, потому что данное место, вероятно, не подходит для гнездования птиц.

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