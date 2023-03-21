Михаил Кылварт поддерживает проведение съезда Центристской партии. И не исключает своего выдвижения в председатели

По словам Кылварта, Центристская партия не смогла сформулировать, какие у партии цели и ценности. „Каков у партии ясный месседж избирателю и почему он должен выбрать нас, - сказал он.- Каждый кандидат должен был действовать сам“.

Зампредседателя ЦП не согласился с той критикой, в том числе и в свой адрес, что якобы партия давала эстоноязычным и русскоязычным избирателям различные месседжи. „По одним и тем же темам мои месседжи были одинаковыми“.

„Я не вижу здесь какой-то трагедии, - прокомментировал Кылварт возможный созыв внеочередного съезда партии, о чем сегодня может принять решение правление. - Конгресс - это возможность, а не вызов. Это возможность открыто обговорить между собой дела, сделать анализ не в узком кругу, а вместе с однопартийцами“.

От ответственности не отказывается

По словам Кылварта, было бы хорошо руководству Центриской партии получить новый мандат и дать партии ясный сигнал, что изменения будут. „Это ожидание есть“, - сказал он. Кылварт воздержался от критики нынешнего руководителя ЦП Юри Ратаса. „Это точно не будет правильно - если мы скажем, что в наших проблемах виноват один человек, председатель партии. Это не был бы правильный месседж ни к партии, ни к избирателю“.

Таллиннский градоначальник отметил, что у руководителей партии - общая ответственность, и независимо от результатов съезда ее нужно нести сообща. „Я, конечно, не вижу в случае созыва конгресса главную цель в том, что мы должны найти виновного и кого-то наказать“, - сказал Кылварт.

В то же время он согласился, что для партии было бы хорошо, если бы на съезде прошли выборы председателя среди нескольких конкурентоспособных кандидатов. „Это вызвало бы дискуссию. Я думаю, что мы способны провести обсуждение конструктивно. Это дало бы дополнительный ресурс и импульс“.

Готов ли Михаил Кылварт баллотироваться в председатели ЦП? „Это никогда для меня не было целью, но я и не стал бы отказываться от ответственности, если сочту, что наступил момент принять ответственность“.

Мэр Таллинна добавил, что сейчас центристы должны спокойно вместе идти дальше, вместе обсуждать и, может быть, решать по кандидатурам. „Процессы в партии не должны проходить в виде конфликта“, - заключил Кылварт.