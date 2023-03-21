Элитный раунд ЧЕ: молодёжная сборная Эстонии по футболу поборется за путевку в финальную стадию

Юношеская сборная Эстонии до 19 лет отлично выступила на отборочном турнире в сентябре прошлого года, когда благодаря победам над Италией и Боснией и Герцеговиной место в элитном раунде было гарантировано. По решению жеребьевки в решающем турнире, который состоится в Ирландии, наша сборная сыграет со сверстниками из Греции, Словакии и Ирландии.

Эстонская сборная U19 собралась в Таллинне в понедельник и в этот же день отправилась в Ирландию.

Расписание:

22 марта. Эстония - Греция, в 21:30.

25 марта. Ирландия - Эстония, в 17:30.

28 марта. Словакия - Эстония, 21:30.

Элитный раунд чемпионата Европы среди юношей до 19 лет пройдет с 22 по 28 марта. Победители семи групп получат путевки в финальную стадию, матчи которой пройдут с 3 по 16 июля на Мальте.

По словам главного тренера команды Ало Бяренгруба, есть хорошее представление об предстоящих соперниках. „Осенью мы успели сыграть со Словакией, и они попали в нашу группу из-за жеребьевки. Осенью я сказал, что мы должны пробовать разные решения и подходы в нашем тактическом плане, что мы и сделали“, — сказал Беренгруб. Говоря об ожиданиях, Баренгруб скромен и уверен в готовности команды для решающего турнира. „Мы знаем, что только одна сборная выходит дальше, а это значит. Конечно, мы надеемся на лучшее, и я считаю, что правильно верить и надеяться пройти дальше“.

По словам Бяренгруба, команда выйдет на турнир в максимально возможном составе. „Я признателен игрокам, которые прошли весь процесс и помогли команде выйти в элитный раунд. Ассортимент игроков 2004 и 2005 годов рождения действительно хороший, и я считаю, что конкуренция создает основу для позитива. На мой взгляд, команда состоит не только из 20 игроков — за эти два с половиной года у каждого была своя роль, задача и вклад. Осенний отборочный турнир показал, что помимо одиннадцати мужчин на поле крайне важную роль играют запасные игроки“, — подчеркнул Беренгруб важность всех игроков.

Состав сборной Эстонии U19 в элитном раунде отборочного турнира ЧЕ: