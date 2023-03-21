Элитный раунд ЧЕ: молодёжная сборная Эстонии по футболу поборется за путевку в финальную стадию
Благодаря отличным выступлениям прошлой осенью молодежная сборная Эстонии до 19 лет обеспечила себе место в элитном раунде отборочного турнира чемпионата Европы, который состоится с 22 по 28 марта.
Юношеская сборная Эстонии до 19 лет отлично выступила на отборочном турнире в сентябре прошлого года, когда благодаря победам над Италией и Боснией и Герцеговиной место в элитном раунде было гарантировано. По решению жеребьевки в решающем турнире, который состоится в Ирландии, наша сборная сыграет со сверстниками из Греции, Словакии и Ирландии.
Эстонская сборная U19 собралась в Таллинне в понедельник и в этот же день отправилась в Ирландию.
Расписание:
22 марта. Эстония - Греция, в 21:30.
25 марта. Ирландия - Эстония, в 17:30.
28 марта. Словакия - Эстония, 21:30.
Элитный раунд чемпионата Европы среди юношей до 19 лет пройдет с 22 по 28 марта. Победители семи групп получат путевки в финальную стадию, матчи которой пройдут с 3 по 16 июля на Мальте.
По словам главного тренера команды Ало Бяренгруба, есть хорошее представление об предстоящих соперниках. „Осенью мы успели сыграть со Словакией, и они попали в нашу группу из-за жеребьевки. Осенью я сказал, что мы должны пробовать разные решения и подходы в нашем тактическом плане, что мы и сделали“, — сказал Беренгруб. Говоря об ожиданиях, Баренгруб скромен и уверен в готовности команды для решающего турнира. „Мы знаем, что только одна сборная выходит дальше, а это значит. Конечно, мы надеемся на лучшее, и я считаю, что правильно верить и надеяться пройти дальше“.
По словам Бяренгруба, команда выйдет на турнир в максимально возможном составе. „Я признателен игрокам, которые прошли весь процесс и помогли команде выйти в элитный раунд. Ассортимент игроков 2004 и 2005 годов рождения действительно хороший, и я считаю, что конкуренция создает основу для позитива. На мой взгляд, команда состоит не только из 20 игроков — за эти два с половиной года у каждого была своя роль, задача и вклад. Осенний отборочный турнир показал, что помимо одиннадцати мужчин на поле крайне важную роль играют запасные игроки“, — подчеркнул Беренгруб важность всех игроков.
Состав сборной Эстонии U19 в элитном раунде отборочного турнира ЧЕ:
Вратари
Отт Нымм (23.10.2004) – Пярну „Вапрус“
Даниил Парейко (11.03.2005) – „СПАЛ“ (Италия)
Защитники
Робин Кейн (29.05.2004) – „Лацио“ (Италия)
Хуго Палутая (02.04.2004) – „Калев“ Таллинн
Самуэль Мерилаи (25.11.2004) – „Нымме Юнайтед“
Рико Эрнитс (31.01.2004) – „Нымме Юнайтед“
Оливер-Александр Отти (14.05.2004) – „Флора“ Таллинн
Михаил Колобов (02.03.2005) – „Флора“ Таллинн
Кристофер Кайт (04.04.2005) – „Риу Аве“ (Португалия)
Андреас Вахер (15.04.2004) – „Фрайбург“ (Германия)
Полузащитники и нападающие
Грегор Лехтметс (15.01.2004) – „Виймси“
Артур Сакариас (22.07.2004) – „Левадия“ Таллинн
Александр Шведовский (26.11.2004) – „Нымме Юнайтед“
Михаил Орлов (15.06.2004) – Ида-Вирумаа „Альянс“
Мартин Веткал (21.02.2004) – „Рома“ (Италия)
Эгерт Ыунапуу (30.04.2005) – „Нымме Юнайтед“
Рамол Силламяэ (17.10.2004) – „Калев“ Таллинн
Дэниел Лутс (25.01.2004) – „Левадия“ Таллинн
Рамон Смирнов (25.08.2004) – „Калев“ Таллинн
Карел Мустмаа (08.08.2005) – „Бенфика“ (Португалия)
Главный тренер: Ало Бяренгруб
Помощник главного тренера: Сийм Валтна
Тренер вратарей: Райт Ойяа
Тренер по физической подготовке: Тармо Тикк
Доктор: Биргит Аллмере
Физиотерапевт: Прийт Аилт
Видеоаналитик: Йоонас Куусемяэ
Менеджер: Фредди Карпов
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