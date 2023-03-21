Новости Ида-Вирумаа
21.03.2023, 17:08

Со среды запрещен выход на лёд Чудского озера

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE

С завтрешнего дня, 22 марта, повсеместно запрещен выход на лед Чудского озера.

В связи с погодными условиями лёд на Чудском озере истончился настолько, что нахождение на ледовой поверхности вне зависимости от способа передвижения стало небезопасным для жизни и здоровья людей.

Исключение делается только завтра и только для профессиональных рыбаков, которым необходимо забрать со льда снасти и снаряжение для рыбалки.

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