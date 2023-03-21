21.03.2023, 17:08
Со среды запрещен выход на лёд Чудского озера
ФОТО: | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE
С завтрешнего дня, 22 марта, повсеместно запрещен выход на лед Чудского озера.
В связи с погодными условиями лёд на Чудском озере истончился настолько, что нахождение на ледовой поверхности вне зависимости от способа передвижения стало небезопасным для жизни и здоровья людей.
Исключение делается только завтра и только для профессиональных рыбаков, которым необходимо забрать со льда снасти и снаряжение для рыбалки.