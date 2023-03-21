В среду начнется второй этап строительства пешеходно-велосипедной дорожки в Ласнамяэ. Движение может быть затруднено

По словам вице-мэра Владимира Света, после технологической паузы в связи с зимними погодными условиями можно продолжить масштабные строительные работы второго этапа. „Пешеходно-велосипедная дорожка из Тондираба в Кадриорг – один из крупнейших объектов, который в этом году будет завершен в Ласнамяэ, - сказал Свет. – Завершившийся осенью первый этап строительства дает представление о том, как будет выглядеть дорожка целиком. На протяженности велосипедной трассы будет обновлено все городское пространство – для пешеходов и велосипедистов появятся отдельные полосы движения, рядом с дорожкой установят скамьи, построят спортплощадки, станции по ремонту велосипедов, также будет обновлено озеленение“.

В ходе второго этапа строительства будет построена дорожка протяженностью 1,1 км от Смуули теэ до улицы Валге. Новый участок дорожки протянется преимущественно параллельно улице Лийкури, по краю зеленого коридора Ласнамяэ, а после пересечения улицы Выйдуйооксу протянется до улицы Валге.

По словам старейшины Ласнамяэ Юлианны Юрченко, этот объект имеет важное значение для жителей района, поскольку в будущем дорожка позволит безопасно и удобно добираться в разные места пешком, на велосипеде или самокате. „Чтобы улучшить соединение между Ласнамяэ и районом Кесклинн, мы приступаем ко второму этапу работ, которые продлятся до августа. Просим участников движения в этом районе следовать временным знакам и учитывать, что в связи с проведением строительных работ обычное движение здесь может быть затруднено“, - сказала Юрченко.