Регбист найден мертвым в лесу: я не могу подобрать слов, чтобы описать боль

В январе 2022 года бывший игрок „Уиган Уорриорз“ Брин Харгривз пропал в Западной Вирджинии. С тех пор была запущена масштабная поисковая операция, по ее итогам Брина так и не нашли.

Обнаружение тела спортсмена подтвердил его брат Гарет Харгривз, сделав пост в Facebook.

„Покойся с миром, Брин Харгривз. С невероятной грустью я могу подтвердить, что спустя 14 месяцев мы наконец нашли Брина. Мы до сих пор не знаем ни причины смерти, ни того, что на самом деле произошло“, — пишет он.

Его мать также выразила свое горе: „Не то, чем я хотела бы поделиться. Я в шоке #heartbroken. Мой прекрасный сын Брин.

„Я не могу подобрать слов, чтобы описать свою боль“, — сказала она.

Как сообщает Daily Mail, местная полиция подтверждает, что тело было найдено в лесу недалеко от его бывшей резиденции. За два года до исчезновения британец жил в доме один, только что расставшись с женой.

Харгривз играл в английской Суперлиге с 2014 по 2022 год, а затем в возрасте 28 лет переехал в США, чтобы работать в нефтегазовой отрасли. Он сыграл в общей сложности 212 игр, в качестве профессионального игрока.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.