КаПо предъявила гендиректору Департамента полиции и погранохраны подозрение в пособничестве мошенничеству. Он отстранен от службы(19)
Сегодня утром чиновники Полиции безопасности Эстонии (КаПо) предъявили подозрение в мошенничестве руководителю таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрику Хелдна, а генеральному директору Департаменту полиции и погранохраны Эльмару Вахеру предьявлено подозрение в пособничестве мошенничеству.
Согласно подозрению, в апреле 2019 года Ээрика Хелдна по его желанию и при содействии Эльмара Вахера фиктивно оформили на службу в Департамент полиции и погранохраны и в тот же день перевели в структурное подразделение Сил обороны, где он в действительности уже работал в течение года.
Согласно подозрению, в мае 2022 года Ээрик Хелдна подал в Департамент социального страхования заявление о назначении ему пенсии за выслугу лет. Департамент социального страхования ходатайство удовлетворил. Основанием для ходатайства о получении пенсии стали документы, отражающие, в том числе, фиктивный стаж Ээрика Хелдна в полиции в течение примерно двух лет. Без этого Хелдна не набрал бы необходимый стаж чиновника полиции (25 лет) и не имел бы права на получение пенсии за выслугу лет.
Речь идет о предварительном подозрении, которое в ходе производства может измениться.
„Хотя по-человечески понятно желание получать пенсию полицейского, которая значительно выше пенсии по старости, так называемая специальная пенсия предназначена для тех, кто внес вклад в благо свой страны в объеме, предусмотренном требованиями, которые предъявляют к пенсии“, — сказала государственный прокурор Мария Энтсик.
У работника возникает право на пенсию чиновника полиции, если ему исполнилось 55 лет и он прослужил в полиции не менее 20 лет, при этом последние пять лет являясь служащим полиции.
Пенсия служащего полиции составляет 50% от его заработной платы. В качестве основы для расчета размера пенсии может быть выбрана основная зарплата на последней должности или наиболее благоприятная ставка за последние пять лет службы, которую человек получал в течение как минимум 12 месяцев подряд.
„Использование системы для личной выгоды неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Благожелательное отношение к другим не может быть основанием для отклонения от установленного порядка. Правила на всех распространяются одинаково, и по закону при появлении признаков преступления мы обязаны в ходе уголовного производства проверить ставшие нам известными обстоятельства. Очень жаль, что нам приходится выдвигать такие претензии людям, чья повседневная работа состоит в том, чтобы отстаивать корректность и законность действий, и кто в силу своего положения знает, какая деятельность может быть квалифицирована как преступление“, — добавила госпрокурор.
Производство ведет Полиция безопасности под руководством Государственной прокуратуры.
Позже во вторник министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подписал приказ о возбуждении служебного расследования с целью оценить правомерность кадровых решений в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) за последние пять лет.
Глава МВД также отстранил гендиректора PPA Эльмара Вахера от службы и назначил исполняющим обязанности гендиректора PPA Эгерта Беличева (нынешнего заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны).
В середине января правительство утвердило кандидатуру Эгерта Беличева на должность следующего гендиректора Департамента полиции и погранохраны. Срок полномочий Эльмара Вахера истекает 1 мая.
Служебные отношения Эрика Хелдна с Налогово-таможенным департаментом приостановлены
Как сообщил Налогово-таможенный департамент через свою пресс-службу порталу Delfi, пребывание Эрика Хелдна в должности завершится в ведомстве 15 апреля 2023 года.
Сейчас Хелдна находится в отпуске, служебные отношения с ним приостановлены. Обязанности Хелдна как руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента исполняет руководитель сферы таможенных формальностей, уточнил пресс-секретарь департамента.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.