КаПо предъявила гендиректору Департамента полиции и погранохраны подозрение в пособничестве мошенничеству. Он отстранен от службы

Согласно подозрению, в апреле 2019 года Ээрика Хелдна по его желанию и при содействии Эльмара Вахера фиктивно оформили на службу в Департамент полиции и погранохраны и в тот же день перевели в структурное подразделение Сил обороны, где он в действительности уже работал в течение года.

Согласно подозрению, в мае 2022 года Ээрик Хелдна подал в Департамент социального страхования заявление о назначении ему пенсии за выслугу лет. Департамент социального страхования ходатайство удовлетворил. Основанием для ходатайства о получении пенсии стали документы, отражающие, в том числе, фиктивный стаж Ээрика Хелдна в полиции в течение примерно двух лет. Без этого Хелдна не набрал бы необходимый стаж чиновника полиции (25 лет) и не имел бы права на получение пенсии за выслугу лет.

Речь идет о предварительном подозрении, которое в ходе производства может измениться.

„Хотя по-человечески понятно желание получать пенсию полицейского, которая значительно выше пенсии по старости, так называемая специальная пенсия предназначена для тех, кто внес вклад в благо свой страны в объеме, предусмотренном требованиями, которые предъявляют к пенсии“, — сказала государственный прокурор Мария Энтсик.

У работника возникает право на пенсию чиновника полиции, если ему исполнилось 55 лет и он прослужил в полиции не менее 20 лет, при этом последние пять лет являясь служащим полиции.

Пенсия служащего полиции составляет 50% от его заработной платы. В качестве основы для расчета размера пенсии может быть выбрана основная зарплата на последней должности или наиболее благоприятная ставка за последние пять лет службы, которую человек получал в течение как минимум 12 месяцев подряд.