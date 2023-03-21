ФОТО | В мохнатом полку прибыло! В Пыхьяской префектуре появилась новая служебная собака(2)
У Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны появился новый мохнатый сотрудник - щенок бельгийской овчарки. Об этом сообщили в публикации аккаунта о служебных собаках эстонской полиции в Instagram.
„Люди Икс прибыли!“ - так подписали фотографию нового мохнатого сотрудника. В Пыхьяской префектуре появился щенок бельгийской овчарки по имени Ксенто (Xento).
К настоящей службе Ксенто приступит гораздо позже, а пока он привыкает к новому месту. В публикации сообщили, что в новом доме щенок настолько освоился, что, по словам хозяина служебной собаки Фреда, ведет себя как настоящий хищник. К счастью, в процессе воспитания Фреду помогает его служебная собака Фифа, вышедшая на пенсию.
“После долгого путешествия из Германии в Эстонию Ксенто провел свою первую ночь на руках у Фреда“, - было сказано в подписи к фотографиям.