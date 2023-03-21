К счетам потребителей добавится плата за управление резервом природного газа(13)
С 1 мая начнет действовать постановление, регулирующее плату за резерв природного газа для финансирования хранения и управления эстонским государственным резервом природного газа.
„В прошлому году правительство поручило Центру резервов Эстонии сформировать государственный резерв природного газа. Несмотря на нестабильность рынков газа, Центр резервов Эстонии успешно выполнил это задание: в результате шести тендеров в Эстонской Республике впервые был сформирован стратегический резерв газа, способный при необходимости покрыть потребление газа в течение нескольких месяцев отопительного периода и обеспечить уверенность эстонских потребителей“, заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.
Вводимая плата покроет расходы, связанные с хранением и управлением стратегическим резервом природного газа. Сетевое предприятие добавляет эту плату в счет, выставляемый потребителю за сетевую услугу, а затем перечисляет эту плату в Центр резервов Эстонии. Размер платы в выставляемом потребителю счете зависит от объема потребления. По оценке Центра резервов Эстонии, размер платы составит примерно 0,5 процента от окончательной суммы счета за потребление газа.
В 2023 году ставка платы за резерв газа составляет 0,40 евро за один мегаватт-час без учета налога с оборота. Например, если домохозяйство тратит на газ 200 евро в месяц, потребляя 2,5 мегаватт-час, данная плата в выставляемом этому потребителю счете составит 1 евро (плюс налог с оборота).
Задача эстонского стратегического резерва газа – обеспечить поддержание подачи газа при значительных нарушениях поставок. Объем резерва газа – 1 тераватт-час, что соответствует 28 процентам прогнозируемого спроса в течение следующего годового периода потребления. Центр резервов Эстонии хранит стратегический резерв газа в подземном хранилище при поселке Инчукалнс в Латвии.
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