Молдавский боец ММА погиб в ДТП в 27 лет

ДТП произошло 17 марта, Лапикус был доставлен в миланскую больницу.



Боец провел три дня в коме и скончался вечером 20 марта из-за полученных травм. Ему было 27 лет.



Молдавский боец выступал в средней весовой категории. Он провел 16 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. Лапикус известен по выступлениям в промоушене ONE Championship.



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