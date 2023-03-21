21.03.2023, 17:27
Молдавский боец ММА погиб в ДТП в 27 лет
ФОТО: | Delfi Meedia
Молдавский боец смешанных единоборств Юрий Лапикус скончался после попадания в аварию на мотоцикле в Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
ДТП произошло 17 марта, Лапикус был доставлен в миланскую больницу.
Боец провел три дня в коме и скончался вечером 20 марта из-за полученных травм. Ему было 27 лет.
Молдавский боец выступал в средней весовой категории. Он провел 16 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. Лапикус известен по выступлениям в промоушене ONE Championship.
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