МНЕНИЕ | В марте 2023 года эстоноязычным электоратом двигал страх, а русскоязычным – месть

С убедительной победой реформистов и феноменальным результатом Eesti 200 все более-менее ясно. Молодые европеизированные избиратели, опасаясь, что к власти придут демагоги из ЕКРЕ и будут дальше позорить Эстонию скандальными заявлениями об украинских беженках и референдумами об однополых браках, отвлеклись от повседневных забот и пробежали пальчиками по клавиатуре. Если бы с приложением для смартфонов заминка не вышла, активность тех, кому „до“, была бы еще выше.