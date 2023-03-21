21.03.2023, 14:30
МНЕНИЕ | В марте 2023 года эстоноязычным электоратом двигал страх, а русскоязычным – месть(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Отшумели предвыборные баталии. Поутихли онлайн и офлайн страсти. Но послевкусие осталос. На мой субъективный взгляд в марте 2023 года эстоноязычным электоратом двигал страх, а русскоязычным – месть, отмечает колмунист Алексей Шлендухов в своей новой статье для RusDelfi.
С убедительной победой реформистов и феноменальным результатом Eesti 200 все более-менее ясно. Молодые европеизированные избиратели, опасаясь, что к власти придут демагоги из ЕКРЕ и будут дальше позорить Эстонию скандальными заявлениями об украинских беженках и референдумами об однополых браках, отвлеклись от повседневных забот и пробежали пальчиками по клавиатуре. Если бы с приложением для смартфонов заминка не вышла, активность тех, кому „до“, была бы еще выше.