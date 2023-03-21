Мнение
21.03.2023, 14:30

МНЕНИЕ | В марте 2023 года эстоноязычным электоратом двигал страх, а русскоязычным – месть

 (13)
Алексей Шлендухов
колумнист, учитель истории школы Колкья
Нарвский танк
Нарвский танк
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Отшумели предвыборные баталии. Поутихли онлайн и офлайн страсти. Но послевкусие осталос. На мой субъективный взгляд в марте 2023 года эстоноязычным электоратом двигал страх, а русскоязычным – месть, отмечает колмунист Алексей Шлендухов в своей новой статье для RusDelfi.

С убедительной победой реформистов и феноменальным результатом Eesti 200 все более-менее ясно. Молодые европеизированные избиратели, опасаясь, что к власти придут демагоги из ЕКРЕ и будут дальше позорить Эстонию скандальными заявлениями об украинских беженках и референдумами об однополых браках, отвлеклись от повседневных забот и пробежали пальчиками по клавиатуре. Если бы с приложением для смартфонов заминка не вышла, активность тех, кому „до“, была бы еще выше.

Умиляет намерение народных консерваторов оспорить результаты электронного голосования. Мол, там всё „бе́лками“ взломано и проплачено. Вспомнился Дональд Трамп, которого на второй срок не переизбрали. Его рецепт был прост, как три копейки: проиграл – значит система прогнила и её давно пора менять, выиграл – наичестнейшие за всю историю выборы! Ну, прям, как дети…

Оставить комментарий Читать комментарии (13)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии