В Эстонии разработали калькулятор, который поможет сэкономить на отоплении

В последнее время рынок энергии очень не стабилен. Существенные колебания цен на различные виды топлива всё больше заставляют задуматься о том, какой вид отопления является более дешевым и экологичным, а также, что нужно учитывать при планировании или переходе с одного типа отопления на другое.

Для того, чтобы облегчить жителям Эстонии подсчеты, команда Enerhack опубликовала специальный калькулятор, который учитывает вид топлива, разновидность отопительных приборов, энергоэффективность дома, отапливаемую площадь и другие переменные.

„Наша команда получала очень много звонков и писем с вопросами - какой пакет электроэнергии выбрать, какой источник отопления самый дешевый, на каком топливе лучше всего ездить? И мы решили подготовить несколько практических инструментов, которыми могли бы пользоваться все жители Эстонии, - говорит Игорь Крупенский, руководитель и сооснователь образовательного проекта Enerhack. - Подключили научных сотрудников и специалистов в области теплоэнергетики и получился калькулятор отопления которым могут пользоваться абсолютно все - требуется ввести метраж своего дома или (если имеются такие данные) количество потребляемой годовой тепловой энергии. Калькулятор подберет оптимальное решение и рассчитает необходимые инвестиции, а также срок окупаемости. Почему калькулятор бесплатный? Мы хотим, чтобы зимние счета за отопление были бы разумными, плюс на сайте калькулятора есть обучающий раздел - тем самым мы хотим повысить осознанность пользователей в области энергетики“.

Поскольку цены на энергоносители волатильны и влияют на стоимость отопления, команда Enerhack будет регулярно поддерживать калькулятор и обновлять цены.

Калькулятор на русском языке доступен ЗДЕСЬ.



Enerhack - команда энтузиастов, которые объединили свой опыт и навыки, чтобы повышать осознанность как детей, так и взрослых в области энергетики. Основной миссией команды Enerhack является образовательная деятельность для увеличения осведомленности в вопросах энергетики для всех жителей нашей страны. Команда объединилась в 2021 году и за полтора года провела более 20 проектов: - бесплатный энергетический лагерь для 1815 детей - 30 курсов для более чем 700 инженеров (с участием 89 топ-лекторов из 25 стран - Эстония, Скандинавия, Европа, Азия, Ближний восток) - уроки по энергетике в двух школах (Таллинн и Нарва) и на дигитальной платформе - 10 учебных занятий (по энергетике) для детей - 25 экскурсий детей на энергетические объекты по всей Эстонии

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.