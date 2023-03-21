В прошлом году более 50 000 человек нуждались в лечении рака, на что ушло более 171 млн евро

„В 2022 году Касса здоровья скомпенсировала льготные лекарства против рака для 21 000 пациентов на общую сумму 29,7 миллионов евро“, — сообщила Марта Данилов, руководитель услуг в отделе лекарств и медицинских вспомогательных средств Кассы здоровья.

В прошлом году в список льготных лекарств было добавлено несколько новых лекарств от рака. Касса здоровья начала оплачивать новые лекарственные препараты для лечения рака предстательной железы и лимфомы. Также были расширены возможности лечения лейкемии, множественной миеломы и рака груди.

Например, в список льготных лекарств было добавлено действующее вещество даролутамид, которое используется для лечения рака предстательной железы. По словам Данилов, данный препарат задерживает развитие метастазов, снижает риск летального исхода и хорошо переносится больными. В среднем в данном лекарстве нуждаются 30 пациентов в год.

С 2022 года Касса здоровья также финансирует ряд новых лекарств и медицинских услуг, необходимых для лечения, например, меланомы, рака легких, рака печени, рака области головы и шеи и лейкемии.

„Например, в 2022 году в список льготных лекарств был добавлен новый вариант лечения детей с острым лимфобластным лейкозом — лекарство блинатумомаб, который позволяет обеспечить ремиссию заболевания, чтобы подготовить пациентов к трансплантации стволовых клеток“, — сказала Данилов.

Кроме этого, Касса здоровья начал финансировать лечение азацитидином пациентов с миелоидным лейкозом, которые не могут пройти интенсивную химиотерапию и трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. „Врачи сочли включение этого варианта лечения в список услуг, компенсируемых Кассой здоровья, приоритетным нововведением, ведь этого лечения ждут как минимум 15 пациентов, которые до сих пор оставались без лечения“, — подтвердила Данилов.