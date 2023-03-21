В прошлом году более 50 000 человек нуждались в лечении рака, на что ушло более 171 млн евро(2)
В 2022 году Касса здоровья заплатила за лечение злокачественных опухолей у 51 000 человек. Операции, услуги по лечению и лекарства, связанные с раком, были профинансированы Кассой здоровья на общую сумму более 171 миллиона евро. Это на 13 миллионов евро больше, чем в предыдущем году.
„В 2022 году Касса здоровья скомпенсировала льготные лекарства против рака для 21 000 пациентов на общую сумму 29,7 миллионов евро“, — сообщила Марта Данилов, руководитель услуг в отделе лекарств и медицинских вспомогательных средств Кассы здоровья.
В прошлом году в список льготных лекарств было добавлено несколько новых лекарств от рака. Касса здоровья начала оплачивать новые лекарственные препараты для лечения рака предстательной железы и лимфомы. Также были расширены возможности лечения лейкемии, множественной миеломы и рака груди.
Например, в список льготных лекарств было добавлено действующее вещество даролутамид, которое используется для лечения рака предстательной железы. По словам Данилов, данный препарат задерживает развитие метастазов, снижает риск летального исхода и хорошо переносится больными. В среднем в данном лекарстве нуждаются 30 пациентов в год.
С 2022 года Касса здоровья также финансирует ряд новых лекарств и медицинских услуг, необходимых для лечения, например, меланомы, рака легких, рака печени, рака области головы и шеи и лейкемии.
„Например, в 2022 году в список льготных лекарств был добавлен новый вариант лечения детей с острым лимфобластным лейкозом — лекарство блинатумомаб, который позволяет обеспечить ремиссию заболевания, чтобы подготовить пациентов к трансплантации стволовых клеток“, — сказала Данилов.
Кроме этого, Касса здоровья начал финансировать лечение азацитидином пациентов с миелоидным лейкозом, которые не могут пройти интенсивную химиотерапию и трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. „Врачи сочли включение этого варианта лечения в список услуг, компенсируемых Кассой здоровья, приоритетным нововведением, ведь этого лечения ждут как минимум 15 пациентов, которые до сих пор оставались без лечения“, — подтвердила Данилов.
Важным нововведением является и то, что с прошлого года Касса здоровья компенсирует расходы на лекарство ниволумаб для лечения меланомы, что снижает риск рецидива и метастазирования опухоли. Этого изменения также очень ждали врачи, сейчас в лечении данным препаратом нуждаются как минимум 55 пациентов.
Чаще всего заболевали раком предстательной железы
По данным Кассы здоровья, в прошлом году чаще всего у пациентов был диагностирован рак предстательной железы (7 260 человек) и рак груди (около 6 800 человек). При этом больше всего (19 миллионов евро), Касса здоровья заплатила за лечение рака груди.
В прошлом году диагнозом рака с самой дорогой средней стоимостью лечения был миелоидный лейкоз, средние расходы на одного пациента с этим диагнозом достигли 18 000 евро в год. В прошлом году было около 400 пациентов с этим диагнозом.
Ранняя профилактика рака спасает жизни
Современные лекарства и медицинские услуги – это лишь одна из важных составляющих лечения рака, финансируемого Кассой здоровья. Они дополняются лучевой терапией и поддерживающим лечением, консультированием пациента аи последующим наблюдением. Однако наиболее важными являются возможности ранней профилактики и диагностики рака, которые способствуют снижению смертности от онкологических заболеваний.
Участие в скрининговых обследованиях дает человеку душевное спокойствие, потому что 40% случаев рака груди, 60% случаев рака толстой кишки и целых 80% случаев рака шейки матки можно предотвратить с помощью участия в регулярных контрольных осмотрах. „Скрининговое обследование занимает всего несколько десятков минут и может при этом спасти человеку жизнь, потому что рак, выявленный на ранней стадии, излечим“, — сказала Данилов о важной мотивации участия в бесплатных скрининговых обследованиях.
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