Команда Тутберидзе в полном составе сопровождает фигуристов на ЧМ-2023

„Этери Тутберидзе здесь, на чемпионате мира, вместе с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым, а также Даниэлем Грасслем, Морисом Квителашвили и Никой Егадзе“, — сообщается на странице Golden Skate в „Твиттере“.

Представляющие Грузию Квителашвили и Егадзе уже на протяжении нескольких лет тренируются в группе Тутберидзе. Итальянец Даниэль Грассль присоединился к российскому тренерскому штабу перед чемпионатом Европы – 2023.

Чемпионат мира пройдёт в Японии с 22 по 26 марта. Российские фигуристы второй год подряд отстранены от участия в соревнованиях из-за войны в Украине.

Источник - Чемпионат

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.