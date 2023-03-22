„Это удовольствие для людей с крепкими нервами“. Журналист протестировал электрокар

Дана была неплохая машина, новая полностью электрическая Audi Q4 e-tron 50, полный привод, 300 л.с., 6 сек до 100, батарея 80 квт/ч, который, по утверждению производителя, должно хватать почти на 500км пробега (6км с квт/ч). Но, как знают все владельцы, это цифры для городской езды в теплое время года, условная Санта-Моника в апреле. Для автотрассы смело делите эту цифру на два, для холодного времени года минус еще процентов 10-15. Итого реальный пробег по холодным норвежским шоссе 220-230км.

В итоге я за неполный день заряжал автомобиль 4 раза, от 20 минут до 1 часа каждый. (Вспомнился рассказ знакомой из США, которая с мужем пересекала Америку на Тесле -- из 6 дней пути 2 дня они провели на заправках). Каждая зарядка была стрессом -- в первый раз, в ночи, мне непрерывно звонила прекрасная сотрудница авиакомпании: „Я нашла ваши лыжи и вынесла в терминал, где вы“, на что я печально отвечал: „Стою на электрозаправке в 15 км от аэропорта, еще минут 15-20“. Второй раз с товарищем, опаздывая, возили мою машину по городу Рена в поисках заправки: в супермаркетах они все работали только с их собственным приложением (на норвежском), которое надо было устанавливать на смартфон, на Shell электроколонок не оказалось, нашли только на окраинной заправке Circle K, где уже прочно стояли на зарядке три электрокара и по счастью только что освободилась последняя колонка. Мы оставили машину заряжаться и уехали дальше по неотложным делам, хорошо, что у нас было две машины, одна из которых бензиновая!