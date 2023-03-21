Мнение
21.03.2023, 11:42

Аналитик: Россия восстановит свой военный потенциал примерно через пять лет и станет еще более опасной для стран Балтии

 

  • Даже после окончания войны Россия будет продолжать представлять угрозу для стран Балтии, Южного Кавказа и стран Восточной Европы. Не исключено, что эта угроза станет более серьезной, чем до начала 2022 года.

Назад в Советский Союз! Пропутинские солдаты, атакующие Украину, оснастили танки красными флагами.
Назад в Советский Союз! Пропутинские солдаты, атакующие Украину, оснастили танки красными флагами.
ФОТО: Фото: Министерство обороны РФ/скриншот из видео

Что станет с Россией, если она окончательно проиграет войну? Delfi спросил мнение российского военного эксперта и аналитика по безопасности Юрия Федорова.

В том, что Россия проигрывает войну в Украине, практически нет сомнений: невозможно достичь тех политических целей, ради которых война была затеяна. Однако остается вопрос: какой будет Россия после поражения?

Аналитик по вопросам безопасности Юрий Федоров считает, что Россия станет „агрессивным и озлобленным ядерным государством, способным восстановить свои вооруженные силы до довоенного уровня после поражения в войне на Украине“.

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