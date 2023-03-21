21.03.2023, 11:42
Аналитик: Россия восстановит свой военный потенциал примерно через пять лет и станет еще более опасной для стран Балтии
Даже после окончания войны Россия будет продолжать представлять угрозу для стран Балтии, Южного Кавказа и стран Восточной Европы. Не исключено, что эта угроза станет более серьезной, чем до начала 2022 года.
ФОТО: Фото: Министерство обороны РФ/скриншот из видео
Что станет с Россией, если она окончательно проиграет войну? Delfi спросил мнение российского военного эксперта и аналитика по безопасности Юрия Федорова.