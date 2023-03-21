Внимание, автомобилисты! Весной все таллиннские станции по приему отходов начнут принимать старые покрышки

Руководитель центра обращения с отходами Рейн Калле отметил, что расширение сотрудничества Таллиннского центра обращения с отходами и MTÜ Rehviringlus поможет наладить прием старых покрышек. „Все частные лица могут бесплатно сдать нам старые покрышки, привезя их на городскую станцию по приему отходов. Эта услуга доступна не только для таллиннцев, но и для всех остальных, чтобы город весной стал чище“, - добавил Калле.

Для улучшения обращения со старыми покрышками Таллиннский центр обращения с отходами и MTÜ Rehviringlus заключили договор о сотрудничестве, в соответствии с которым непригодные автомобильные шины принимают все четыре станции, а не две, как это было прежде. Частные лица, желающие сдать более восьми покрышек или покрышки грузовых автомобилей, либо особые шины, могут сдать их только на основании направления, полученного в MTÜ Rehviringlus, ходатайствовать о получении которого можно на странице: https://www.rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused (информация только на эстонском языке).

По словам члена правления предприятия MTÜ Rehviringlus Эйнара Теэсалу, важно, чтобы появлялись новые пункты приема старых шин. „Конечному потребителю удобно бесплатно сдать непригодные автомобильные покрышки. Расширение возможностей позволяет избавиться от искушения бросить их где-нибудь в лесу“, - сказал Теэсалу.

Все собранные у жителей столицы старые покрышки будут переданы партнерам на переработку или в качестве материала на повторное использование. Все чаще шины получают вторую жизнь благодаря обновлению протекторов. Из покрышек также изготавливают различные изделия, измельчают для использования в качестве альтернативного топлива на заводах по изготовлению цемента или как сырье для изготовления новых автомобильных шин.