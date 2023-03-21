Авербух: Костомаров в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед

„Мы все поддерживаем Рому. Действительно, его семья переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем, это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед.

Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога еще впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся“, – сказал Авербух.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а затем был переведен в больницу в Коммунарке, где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом — ЭКМО.

Позже Костомарова отключили от системы, однако спортсмен пережил микроинсульт, у него развился некроз. Сообщалось, что на фоне осложнений ему уже ампутировали части обеих стоп и несколько пальцев на руках.

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