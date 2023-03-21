ФОТО | Этап КМ по лыжному спринту в Таллинне выиграли норвежцы, эстонский лыжник 18-й
Во вторник на Таллиннском певческом поле состоялся этап Кубка мира по лыжному спринту. Норвежцы Йоханнес Хёсфлот Клебо и Кристин Ставос Скистад победили в спринте вольным стилем.
Шведка Йонна Сундлинг была самой быстрой в женской квалификации. К сожалению, ни одна представительница Эстогии не попал в топ-30. Нашим лучшим результатом стало 33-е место Кайди Каазику (+16,71). Ей не хватило чуть больше трех секунд, чтобы занять место выше. Кейди Каазику была 39-й (+18,33), Герда Кивил 43-й (+24,05) и Авели Уусталу 45-й (+26,50).
Француз Лукас Шанават был самым быстрым в мужской квалификации. Йоханнес Хёсфлот Клебо уступил второе место всего на 0,06 секунды. Из эстонцев в четвертьфинал пробился только Карл Себастьян Дремлюга, который был 24-м (+6,01) с хорошим результатом. Марко Килп был 41-м (+7,98), Анри Роос 42-м (+8,14) и Мартин Химма 45-м (+9,07).
Дремлюга также неплохо провел четвертьфинал и занял четвертое место, но в полуфинал не попал. Федерико Пеллегрино, Жюль Чаппас и Синдре Бьёрнестад Скар финишировали впереди него. В сумме это означало для Дремлюга 18-е место на домашнем этапе КМ.
Спринтерские победы у Норвегии
В женском спринте на Таллиннском Певческом Поле победила норвежка Кристин Ставос Скистад, которая в финале совершила мощный спринт. Шведка Йонна Сундлинг уступила 0,13 секунды, третьей стала швейцарка Надин Фендрих, уступившая уже 2,33 секунды.
Победу в мужском спринте норвежцам принес Йоханнес Хёсфлот Клебо, одержавший 65-ю победу на этапе КМ в своей карьере. В финале вторым стал француз Лукас Шанават (+2,62) и третий норвежец Эван Нортуг (+3,70).
До гонки:
В состав эстонской сборной вошли по 12 спортсменов. Среди них Алвар Йоханнес Алев, Марко Килп, Мартин Химма, Кайди и Кейди Каазику, Авели Уусталу.
Старт квалификации будет дан в 17:00. Четвертьфиналы начнутся в 19:30. Следом полуфиналы и финалы.
„Мне нравятся городские спринты, и я считаю, что лыжи должны быть доступны людям“, - сказала приехавшая в Таллинн швейцарка Надин Фендрих, абсолютный лидер спринтерской серии КМ. Этап в Таллинне имеет решающее значение для участниц женского малого хрустального глобуса, так как у 27-летней Фендрих в сумме 678 баллов, а 28-летняя шведка Майя Дальквист отстает от нее всего на пять баллов. Спринтерский сезон будет завершен на выходных в Лахти.
В понедельник спортсмены смогли опробовать трассу и должны были выбрать для соревнований две пары лыж. По мнению Фендрих, таллиннская трасса должна ей подойти. „Здесь нет характерного для городских спринтов ровного профиля, а есть приличный подъем. Но как типично для городского спринта, здесь тесно и сложно обгонять, поэтому важно сразу стартовать. После этого необходимо удерживать свое место и избегать ошибок“, — описала Фендрих возможную победную тактику.
„Веселая раллийная трасса, здесь становится опасно! На спуске скорость довольно высокая, но мне это нравится!“- смеется Ясмин Кяхяря, 22-летняя надежда финского лыжного спринта. Ее товарищ по команде Кертту Нисканен, которая старше на десяток лет, не так воодушевлена: „Раллийные трассы не для меня, я лучше проеду 50 километров в Холменколлене“.
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