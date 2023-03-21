ФОТО | Этап КМ по лыжному спринту в Таллинне выиграли норвежцы, эстонский лыжник 18-й

Шведка Йонна Сундлинг была самой быстрой в женской квалификации. К сожалению, ни одна представительница Эстогии не попал в топ-30. Нашим лучшим результатом стало 33-е место Кайди Каазику (+16,71). Ей не хватило чуть больше трех секунд, чтобы занять место выше. Кейди Каазику была 39-й (+18,33), Герда Кивил 43-й (+24,05) и Авели Уусталу 45-й (+26,50).

Француз Лукас Шанават был самым быстрым в мужской квалификации. Йоханнес Хёсфлот Клебо уступил второе место всего на 0,06 секунды. Из эстонцев в четвертьфинал пробился только Карл Себастьян Дремлюга, который был 24-м (+6,01) с хорошим результатом. Марко Килп был 41-м (+7,98), Анри Роос 42-м (+8,14) и Мартин Химма 45-м (+9,07).

Дремлюга также неплохо провел четвертьфинал и занял четвертое место, но в полуфинал не попал. Федерико Пеллегрино, Жюль Чаппас и Синдре Бьёрнестад Скар финишировали впереди него. В сумме это означало для Дремлюга 18-е место на домашнем этапе КМ.

Спринтерские победы у Норвегии

В женском спринте на Таллиннском Певческом Поле победила норвежка Кристин Ставос Скистад, которая в финале совершила мощный спринт. Шведка Йонна Сундлинг уступила 0,13 секунды, третьей стала швейцарка Надин Фендрих, уступившая уже 2,33 секунды.

Победу в мужском спринте норвежцам принес Йоханнес Хёсфлот Клебо, одержавший 65-ю победу на этапе КМ в своей карьере. В финале вторым стал француз Лукас Шанават (+2,62) и третий норвежец Эван Нортуг (+3,70).

До гонки:

В состав эстонской сборной вошли по 12 спортсменов. Среди них Алвар Йоханнес Алев, Марко Килп, Мартин Химма, Кайди и Кейди Каазику, Авели Уусталу.

Старт квалификации будет дан в 17:00. Четвертьфиналы начнутся в 19:30. Следом полуфиналы и финалы.