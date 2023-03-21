ЧМ по фигурному катанию: где и когда смотреть, чего ждать и за кого болеть?

У мужчин главным претендентом на победу считается Сема Уно: на международных стартах этого сезона только японец пробил трехсотбалльную отметку. Помешать ему в борьбе за золото постарается Илья Малинин, который единственный в мире делает четверной аксель не только сольно, но и в каскаде.

В женском турнире чемпионский титул могут забрать сразу четыре девушки: личные рекорды в этом сезоне Каори Сакамото, Маи Михары, Луны Хендрикс и Изабо Левито разделяет меньше двух баллов. Поборется за медали и экс-россиянка Анастасия Губанова, у которой после победы на чемпионате Европы должны вырасти компоненты.

В парах и танцах, если не случится никакой сенсации, золото достанется американцам: Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер проиграли финал Гран-при исключительно из-за собственных ошибок, а трехкратные призеры ЧМ Мэдисон Чок и Эван Бейтс должны наконец-то выиграть мировое первенство. Хотя канадцы Гиллес/Пуарье будут против.

У сборной США есть уникальный шанс — забрать все золото, тем самым повторив рекорд сборной России на ЧМ-1999. Но японцы и канадцы сделают все возможное, чтобы этого не произошло.

В прямом эфире с комментарием на русском языке большинство соревнований покажет телеканал ETV+. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+.

Комментируют спортивный журналист ERR Алексей Маргиев и эксперты Елена Глебова, Леа Ранд и Дина Малова.

Программа трансляций ETV+ :

22 марта, 11:00 - женщины, короткая программа (Маргиев/Глебова)

23 марта, 11:00 - мужчины, короткая программа (Маргиев/Глебова)

24 марта, 11:15 - женщины, произвольная программа (Маргиев/Глебова)

24 марта, 15:00 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)

25 марта, 07:15 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)

25 марта, 10:20 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Глебова)

26 марта, 09:00 - гала (Маргиев/Малова)

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