ЧМ по фигурному катанию: где и когда смотреть, чего ждать и за кого болеть?
С 22 по 26 марта в японской Сайтаме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. От Эстонии в Японию поехали Нина Петрыкина (тренер Светлана Варнавская), Михаил Селевко (тренер Ирина Кононова) и в танцах на льду выступит пара Солен Мазинг - Марко Евгений Гайдаенко.
У мужчин главным претендентом на победу считается Сема Уно: на международных стартах этого сезона только японец пробил трехсотбалльную отметку. Помешать ему в борьбе за золото постарается Илья Малинин, который единственный в мире делает четверной аксель не только сольно, но и в каскаде.
В женском турнире чемпионский титул могут забрать сразу четыре девушки: личные рекорды в этом сезоне Каори Сакамото, Маи Михары, Луны Хендрикс и Изабо Левито разделяет меньше двух баллов. Поборется за медали и экс-россиянка Анастасия Губанова, у которой после победы на чемпионате Европы должны вырасти компоненты.
В парах и танцах, если не случится никакой сенсации, золото достанется американцам: Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер проиграли финал Гран-при исключительно из-за собственных ошибок, а трехкратные призеры ЧМ Мэдисон Чок и Эван Бейтс должны наконец-то выиграть мировое первенство. Хотя канадцы Гиллес/Пуарье будут против.
У сборной США есть уникальный шанс — забрать все золото, тем самым повторив рекорд сборной России на ЧМ-1999. Но японцы и канадцы сделают все возможное, чтобы этого не произошло.
В прямом эфире с комментарием на русском языке большинство соревнований покажет телеканал ETV+. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+.
Комментируют спортивный журналист ERR Алексей Маргиев и эксперты Елена Глебова, Леа Ранд и Дина Малова.
Программа трансляций ETV+ :
22 марта, 11:00 - женщины, короткая программа (Маргиев/Глебова)
23 марта, 11:00 - мужчины, короткая программа (Маргиев/Глебова)
24 марта, 11:15 - женщины, произвольная программа (Маргиев/Глебова)
24 марта, 15:00 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)
25 марта, 07:15 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)
25 марта, 10:20 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Глебова)
26 марта, 09:00 - гала (Маргиев/Малова)
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