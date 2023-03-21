Карпин фразой „мир сошел с ума“ оценил скандал с игроками сборной Эстонии

„В Эстонии на ужине было всего два футболиста. Были и экс-футболисты. Дело даже не в этом, там никто не шел как футболист и как тренер. Просто собрались старые знакомые. Присутствуют мысли, что мир окончательно сошел с ума“, — сказал Карпин.



Также тренер выразил надежду на то, что по прошествии определенного времени резонанс вокруг этой ситуации утихнет. „Касаясь конкретно этой ситуации в Эстонии, в конце концов все вернется на круги своя, должно время какое-то пройти. У кого-то крыша встанет на место, у кого-то всё равно не встанет. Это жизнь, переживали и не такие вещи“, — добавил наставник сборной России.



Бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов 31 декабря опубликовал в социальных сетях фотографию с Карпиным, капитаном национальной команды Эстонии Константином Васильевым, полузащитником Сергеем Зеневым и несколькими бывшими футболистами.



Поступок футболистов осудили министр культуры Эстонии Пирет Хартман и объединение болельщиков сборной Эстонии MTU Jalgpallihaigla, а Васильева предложили лишить капитанской повязки в национальной команде.



В то же время глава Эстонского футбольного союза Айвар Похлак заступился за игроков и заявил, что важно не потерять „право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними“.



Позднее Эстонский футбольный союз распространил в СМИ извинение игроков национальной команды за ужин с Карпиным. Они выразили сожаление, если задели чьи-то чувства, и заверили, что говорили с Карпиным только о футболе. Также за этот ужин игроков раскритиковала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заявив, что дружеское общение с Карпиным нельзя оправдывать тезисом о разделении спорта и политики.