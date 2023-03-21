Яанус Карилайд: участники коалиционных переговоров посылают тревожные сигналы. Жители Эстонии, задумайтесь об этом!

В 2007 году Партии реформ для того, чтобы одержать первую победу, достаточно было пообещать, что через 15 лет Эстония войдет в число пяти самых богатых стран в Европе. На этот раз в ход была пущена такая серьезная угроза, что если бы она реализовалась, вытеснила бы из памяти избирателей то давнее обещание. В ходе избирательной кампании реформисты сыграли на самом святом — на независимости Эстонии. Автор этих строк убежден, что наша страна сохранится в веках, но не благодаря пустозвонству политиков, а исключительно за счет усилий нашего народа.