Мнение
21.03.2023, 14:20

Яанус Карилайд: участники коалиционных переговоров посылают тревожные сигналы. Жители Эстонии, задумайтесь об этом!

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Jaanus Karilaid
Keskerakonna fraktsiooni esimees
Пресс-конференция участников коалиционных переговоров 15 марта (слева): Лаури Ляэнеметс, Март Вырклаэв, Маргус Цахкна
Пресс-конференция участников коалиционных переговоров 15 марта (слева): Лаури Ляэнеметс, Март Вырклаэв, Маргус Цахкна
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Надо отдать должное Реформистской партии: расколовшая общество избирательная кампания под лозунгом „Выбирай Каю Каллас, иначе получишь EKRE“ принесла результат. Такое чувство будто „белки“ обернулись „волками“, пишет в Eesti Päevaleht заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд.

В 2007 году Партии реформ для того, чтобы одержать первую победу, достаточно было пообещать, что через 15 лет Эстония войдет в число пяти самых богатых стран в Европе. На этот раз в ход была пущена такая серьезная угроза, что если бы она реализовалась, вытеснила бы из памяти избирателей то давнее обещание. В ходе избирательной кампании реформисты сыграли на самом святом — на независимости Эстонии. Автор этих строк убежден, что наша страна сохранится в веках, но не благодаря пустозвонству политиков, а исключительно за счет усилий нашего народа.

О том, что общество ждет перемен, говорит и результат, полученный на выборах партией Eesti 200, набравшей значительное число голосов. Eesti 200 хоть и уступила Центристской партии, но предложила альтернативу Реформистской. И наградой стало приглашение участвовать в коалиционных переговорах, на которых лихие „двестисты“ смогут рассказать о своем плане. Остается напутствовать их древним китайским выражением: путь в тысячу лет начинается с первого шага.

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