Процесс подачи ходатайства о компенсации для жертв преступлений станет проще и доступнее

Вкратце:

• Для получения компенсации жертве преступления людям трудоспособного возраста более не надо проходить оценку состояния здоровья в Кассе по безработице. Жертвам, которые находятся в возрасте пенсионеров по старости, не надо ходатайствовать об определении у них недостатка здоровья. Другими словами, для назначения пособия жертве преступления более не обязательны утрата трудоспособности, снижение или потеря дохода.

• Для компенсации ущерба, нанесенного вспомогательным средствам и личным предметам на сумму в пределах минимальной заработной платы (в 2023 году - 725 евро), более не надо предоставлять счета или расходные чеки. Если сумма ущерба превышает эту сумму, то ее нужно будет подтвердить документами.

• Если человек в результате насильственного преступления умирает, то право на получение пособия жертве преступления возникает, например, у его ребенка или родителя. Из компенсации находящихся на иждивении людей более не будут вычитывать пенсию по утрате кормильца.

• Если ранее из компенсируемых расходов на похороны жертвы преступления вычитывалось пособие от местного самоуправления, то теперь этого делать не будут. Компенсация расходов на похороны равняется ставке минимальной заработной платы (725 евро).