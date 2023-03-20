Процесс подачи ходатайства о компенсации для жертв преступлений станет проще и доступнее
Новый Закон о помощи жертвам делает доступнее получение компенсации для жертв насильственных преступлений или их близких. Кроме этого, при расчете компенсаций из них более не будут вычитаться другие государственные пособия.
Целью выплат компенсаций жертвам преступлений является смягчение материальных последствий пострадавшим от тяжелых насильственных преступлений.
Жертвам преступлений компенсации выплачиваются в случае, когда в результате преступления или его предотвращения человек получает тяжелое нарушение здоровья или умирает. В течение последних двадцати лет компенсации жертвам преступлений получали почти 1200 человек. В прошлом году они были назначены всего в 14 случаях.
Кати Мяэсаар, руководитель службы по назначению компенсаций жертвам преступлений и компенсаций за ущерб при Департаменте социального страхования, говорит, что за последние три года количество ходатайствующих о таких компенсациях постепенно снижалось. „В год в среднем регистрируется 8000 преступлений насильственного характера, в 500-1000 случаях из которых у потерпевших могло возникнуть право на компенсацию жертве преступления“, - сказала Мяэсаар.
Одной из причин снижения числа получателей Мяэсаар полагает то обстоятельство, что до последнего времени подача ходатайства была для жертв и их близких чересчур сложной и обременительной. „С новым Законом о помощи жертвам принципы начисления пособия и процесс подачи ходатайства становятся проще“, - добавила она.