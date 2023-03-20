ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (390-й день)| США выделят Украине еще 350 миллионов долларов помощи

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба: 1. На Бахмутском направлении продолжаются постоянные позиционные бои в Бахмуте, отражены атаки в районах Богдановки и Ивановского.



2. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ наступала в районах Бердичей, Авдеевки и Северного. Как заявляет Генштаб, атаки отбиты.



3. На Купянском и Лиманском направлениях россияне наступали в районе Новоселовского. По данным Генштаба ВСУ атаки также отбиты.



4. На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия обороняется.



5. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.



6. Россияне нанесли 13 авиационных и 4 ракетных удара, а также совершили 7 обстрелов из РСЗО.



7. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов.

Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и вспомогательные машины, заявили в Осло.

Также в пакет помощи вошли четыре ремонтные машины.

Страны ЕС согласовали программу закупок миллиона снарядов для Украины в течение ближайших 12 месяцев, заявил Жозеп Боррель.

В этой акции отказалась участвовать Венгрия. При этом глава МИД страны Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт „не будет мешать другим делать то, что они хотят“.



США выделят Украине еще 350 миллионов долларов помощи

Новый пакет анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен.

Пакет будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для Bradley, ракеты, противотанковое оружие и речные катера.



Пригожин попросил у Шойгу помощи в боях за Бахмут

Как заявил основатель ЧВК Вагнера, его отряды контролируют 70% города и продолжают наступление. При этом у него есть информация, что в конце марта — начале апреля украинская сторона „планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары“ с целью отрезать отряды ЧВК от основной группировки российских войск.

„Прошу вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК Вагнера от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО“, — написал Пригожин в обращении к Шойгу.



Германия начала поставки боевых машин пехоты Marder в Украину, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее Германия заявляла, что передаст Украине 40 таких машин.



Путин на встрече с Си Цзиньпином приветствовал план Китая по урегулированию в Украине

„Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить это. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права“, — сказал российский президент.

По словам Путина, Россия „с уважением“ относится к инициативам Китая.