Русский язык, деньги, воздушная тревога. Как изменилось отношение украинцев к этим понятиям за год войны

Третья тема, которой также коснулись изменения — это языковой вопрос. В августе я писала колонку о том, что русский — не язык войны. Я спорила с теми, кто ставил знак равенства между языком общения и политической позицией. И подчеркивала, что каждый имеет право на свой культурный выбор, если этот выбор помогает приблизить хоть на миллиметр победу Украины. Продолжу эту тему, но в контексте трендов. Действительно, год назад наблюдалась тенденция резкого перехода на украинский. Для многих это было неудобно, и даже, простите, коряво, но принципиальное решение было важнее неудобств. Было много и тех, кто сохранил русский в домашнем быту, но перевел все внешнее общение на украинский. Пример — наша мультикультурная семья. Количество книг на русском и украинском, которые я покупаю ребенку, было и остается паритетным. Просто за последний год к ним добавились еще детские книги на эстонском и английском. Но на улице, в магазине, на работе я начинаю и продолжаю разговор на украинском. Мне так кажется правильнее и комфортнее.