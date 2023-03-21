Финляндия отменила международный турнир по фехтованию из-за допуска российских спортсменов

Международная федерация фехтования (FIE) на конгрессе большинством голосов приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Финляндия в знак протеста отменила турнир Kupittaa Tournament, который ежегодно проводится в Турку с 1978 года. Это турнир категории Б, он не является отборочным на Олимпиаду-2024 в Париже и не имеет статуса этапа Кубка мира. Сообщает „Sports“.

„Поскольку регистрация проходит через FIE, мы не можем запретить допуск российских и белорусских участников и сделать так, чтобы они не выступили. На практике мы не знаем, сколько бы они получили виз в Финляндию. Но мы проанализировали, что в этой ситуации мы не можем организовать соревнование, на которое могут приехать и участвовать спортсмены етих двух стран.

Практически всегда это было наиболее значимое и наибольшее соревнование по фехтованию в Финляндии“, – цитирует президента Финской ассоциации фехтования и пятиборья Йоонаса Люйтинена Ильта Саномат.

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