Центр „Досье“ опубликовал расследование про кибервойска Пригожина: эстонская компания помогала „Фабрике троллей“

По оценкам бывших сотрудников, сейчас на „фабрике“ работает около 400 сотрудников, из которых более 30 занимаются только написанием комментариев на сайтах СМИ, еще порядка 30 человек пишут комментарии в YouTube. С 2019 года примерно 40 сотрудников направили комментировать публикации еще и в украинских СМИ. Оценочный бюджет на „фабрику“ в 2022 году составлял 70–100 млн рублей в месяц без учета „спецзадач“, говорится в материале.

Под „спецзадачами“ понимаются дополнительные интернет-проекты, связанные с личными интересами Евгения Пригожина. Так, например, была организована в интернете травля Любови Соболь. Сюда же относится оплата информаторов, которые предоставляли структурам Пригожина информацию из штабов оппозиции в Москве и Петербурге, оппозиционных СМИ, либеральной среды и других общественных групп.

Иногда „спецзадачи“ направлены не только против оппозиционеров, но и против вполне системных персонажей. Источник Центра „Досье“ утверждает, что бывший сотрудник „РИА Новости“ инициировал сбор компромата на зятя министра иностранных дел Сергея Лаврова, якобы для шантажа самого Лаврова.

Примечательно, что по состоянию на сентябрь 2021 года основным поставщиком для „Фабрики троллей“ выступал хостинг inferno.name. Доли в „Инферно“ несколько раз переписывались с одной офшорной компании на другую, сейчас в реестре указана эстонская компания Netrox Europe OU, которая была основана через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину.

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