Мнение
20.03.2023, 20:36

ИНТЕРВЬЮ | „Если я доживу до победы, я приеду посмотреть на Эстонию!“ Поэт и владелец издательства „Залізний Тато“ защищает Бахмут

 
Война будет продолжаться долго. „Вероятно, в конце 2023 года россияне возьмут паузу, чтобы восстановить свои силы„, — предполагает поэт и владелец издательства „Залізний Тато“ Дмитро Савченко.
Война будет продолжаться долго. „Вероятно, в конце 2023 года россияне возьмут паузу, чтобы восстановить свои силы„, — предполагает поэт и владелец издательства „Залізний Тато“ Дмитро Савченко.
ФОТО: Дмитро Савченко

Украинский поэт и издатель Дмитро Савченко воюет в самых горячих точках фронта с первых дней российского вторжения. В настоящее время он участвует в оборонительных боях в Бахмуте.

За минувший год многим украинцам пришлось оставить свою обычную работу, чтобы бороться с врагом, вторгшимся в Украину. Украинский поэт, основатель и владелец издательства „Залізний Тато“ (Железный папа) Дмитро Савченко оставил работу издателя и с первых дней войны сражается на передовой, защищая родную Украину. В настоящее время Дмитро воюет в Бахмуте в составе легендарного добровольческого отряда „Вовки Да Вінчі“ („Волки Да Винчи“). Подразделение названо в честь его командира, украинского солдата Дмитрия Коцюбайло по прозвищу Да Винчи.

Коцюбайло, который хотел стать художником, погиб совсем недавно, 7 марта, в возрасте 27 лет, защищая Бахмут. „Он защищал нашу независимость и достоинство нашего народа с 2014 года. Он был одним из самых молодых бойцов, когда-либо получавших золотую Звезду Героя Украины. Благодаря своему мужеству и отваге он навсегда войдет в историю Украины“ - вспоминает Дмитро своего командира.

RusDelfi
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