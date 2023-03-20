ИНТЕРВЬЮ | „Если я доживу до победы, я приеду посмотреть на Эстонию!“ Поэт и владелец издательства „Залізний Тато“ защищает Бахмут

За минувший год многим украинцам пришлось оставить свою обычную работу, чтобы бороться с врагом, вторгшимся в Украину. Украинский поэт, основатель и владелец издательства „Залізний Тато“ (Железный папа) Дмитро Савченко оставил работу издателя и с первых дней войны сражается на передовой, защищая родную Украину. В настоящее время Дмитро воюет в Бахмуте в составе легендарного добровольческого отряда „Вовки Да Вінчі“ („Волки Да Винчи“). Подразделение названо в честь его командира, украинского солдата Дмитрия Коцюбайло по прозвищу Да Винчи.