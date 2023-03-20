Новости Эстонии
20.03.2023, 18:40

ФОТО | В Таллинн прибыл эсминец США

 (29)
В Таллинн прибыл эсминец США
В Таллинн прибыл эсминец США
ФОТО: Kaitsevägi | Генштаб Сил обороны

Этим утром в рамках планового визита в Старой гавани Таллинна пришвартовался эскадренный миноносец класса Arleigh Burke военно-морских сил (ВМС) США USS Porter (DDG-78), сообщил Генеральный штаб Сил обороны.

„Приветствуем наших добрых союзников из Соединенных Штатов! Мы продолжили развивать сотрудничество в этом году, подобные визиты являются его неотъемлемой частью“, – отметил командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска.

Корабль зашел в эстонский порт для пополнения запасов и подготовки выполнения последующих задач. Также экипаж поможет в реализации благотворительных проектов посольства США в Эстонии.

„Мы рады повидать Эстонию, а также нашему вкладу в развитие отношений с нашим ключевым союзником, – сказал командир USS Porter капитан-лейтенант Джо Гамильтон. – Экипаж получил прекрасную возможность для знакомства с культурой Эстонии и общения с жителями Таллинна“.

Охрану американского корабля в гавани и на рейде осуществляют сторожевые катера ВМС Эстонии EML Risto и EML Roland. Помимо этого, на протяжении визита к экипажу прикомандированы офицеры запаса Морского дивизиона Таллиннской дружины Кайтселийта.

Это второй визит американских кораблей в этом году. В январе Эстонию посетил другой эсминец класса Arleigh Burke – USS Roosevelt.

В Таллинн прибыл эсминец США

Оставить комментарий Читать комментарии (29)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии