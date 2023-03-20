ФОТО | В Таллинн прибыл эсминец США

„Приветствуем наших добрых союзников из Соединенных Штатов! Мы продолжили развивать сотрудничество в этом году, подобные визиты являются его неотъемлемой частью“, – отметил командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска.

Корабль зашел в эстонский порт для пополнения запасов и подготовки выполнения последующих задач. Также экипаж поможет в реализации благотворительных проектов посольства США в Эстонии.

„Мы рады повидать Эстонию, а также нашему вкладу в развитие отношений с нашим ключевым союзником, – сказал командир USS Porter капитан-лейтенант Джо Гамильтон. – Экипаж получил прекрасную возможность для знакомства с культурой Эстонии и общения с жителями Таллинна“.

Охрану американского корабля в гавани и на рейде осуществляют сторожевые катера ВМС Эстонии EML Risto и EML Roland. Помимо этого, на протяжении визита к экипажу прикомандированы офицеры запаса Морского дивизиона Таллиннской дружины Кайтселийта.

Это второй визит американских кораблей в этом году. В январе Эстонию посетил другой эсминец класса Arleigh Burke – USS Roosevelt.