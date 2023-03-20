ФОТО | В Ласнамяэ под колесами фургона погибла женщина. Он наехал на нее на тротуаре(10)
После полудня в столичном районе Ласнамяэ на улице Пунане произошло трагическое ДТП, в котором погибла 76-летняя женщина.
Полиция получила сообщение о происшествии на улице Пунане в 13:45. Водитель фургона дал задний ход, и машина наехала на пешехода. Речь идет о трагическом ДТП, когда водитель ехал в запрещенном месте, а также перед маневром недостаточно убедился в его безопасности.
По первоначальным данным, 32-летний мужчина на фургоне наехал задним ходом на ожидавшую автобуса на тротуаре 76-летнюю женщину. К сожалению, травмы женщины были тяжелыми, и она скончалась на месте происшествия.
Управлявший фургоном 32-летний мужчина имел права соответствующей категории, но его возможное опьянение уточняется.
По факту случившегося возбуждено уголовное делопроизводство.
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