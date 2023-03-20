ФОТО | В Ласнамяэ под колесами фургона погибла женщина. Он наехал на нее на тротуаре

Полиция получила сообщение о происшествии на улице Пунане в 13:45. Водитель фургона дал задний ход, и машина наехала на пешехода. Речь идет о трагическом ДТП, когда водитель ехал в запрещенном месте, а также перед маневром недостаточно убедился в его безопасности.

По первоначальным данным, 32-летний мужчина на фургоне наехал задним ходом на ожидавшую автобуса на тротуаре 76-летнюю женщину. К сожалению, травмы женщины были тяжелыми, и она скончалась на месте происшествия.

Управлявший фургоном 32-летний мужчина имел права соответствующей категории, но его возможное опьянение уточняется.

По факту случившегося возбуждено уголовное делопроизводство.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.