ФОТОНОВОСТЬ | Украинский военный выложил в сеть сцену прощания с эстонским добровольцем Иво Юраком

Иво Юрак - бывший офицер сил обороны Эстонии, воевал в составе Украинского интернационального легиона ВСУ. Он погиб 7 марта под Бахмутом. В Эстонии Юрак служил командиром разведки Скаутского батальона, начальником штаба Караульного батальона, а также штабным офицером Сил обороны.

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