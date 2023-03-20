За рубежом
20.03.2023, 16:25

ФОТОНОВОСТЬ | Украинский военный выложил в сеть сцену прощания с эстонским добровольцем Иво Юраком

 
Ivo Jurak.
Ivo Jurak.
ФОТО: Ühismeedia/Erakogu | Delfi Meedia

Военнослужащий ВСУ Ярослав Головко опубликовал у себя на странице в Facebook фотографию с подписью: „Cостоялись похороны эстонского воина-добровольца Иво Юрака, погибшего в бою с российской армией под Бахмутом“.

Иво Юрак - бывший офицер сил обороны Эстонии, воевал в составе Украинского интернационального легиона ВСУ. Он погиб 7 марта под Бахмутом. В Эстонии Юрак служил командиром разведки Скаутского батальона, начальником штаба Караульного батальона, а также штабным офицером Сил обороны.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии