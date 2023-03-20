Налоговый департамент вернул более 183 млн евро подоходного налога

Поскольку бюро обслуживания в Таллинне всё так же загружено, то руководитель сферы обслуживания физических лиц и налогообложения их доходов Анника Оя рекомендует не приходить в НТД для подачи декларации о доходах или отложить этот визит ещё на несколько недель, если это действительно необходимо.

„Спешки нет, декларацию о доходах можно предоставить до начала мая, – сказала Оя. – Мы также просим людей помочь своим пожилым родственникам, чтобы они смогли подать декларацию в среде самообслуживания НТД“.

При возникновении вопросов прежде всего нужно искать информацию на веб-сайте НТД, при необходимости можно связаться с его сотрудниками по электронной почте или по телефону. Служба поддержки клиентов НТД уже ответила с начала этого года более чем на 31 500 звонков и 20 000 письменных обращений, в основном связанных именно с предоставлением декларации о доходах.

По словам руководителя сферы обслуживания клиентов Хели Кулламаа, это – впечатляющие цифры, но ещё важнее качественные и компетентные советы, которые предлагаются в НТД.

„Поскольку март – это месяц хорошего обслуживания, то мы призываем людей замечать наших профессиональных сотрудников, которые работают с клиентами. Время декларирования всегда связано с повышенной нагрузкой, которой предшествует активное обучение и за которой следует ещё более интенсивная работа. Мы действительно гордимся нашими хорошими консультантами“, – сказала она.

По состоянию на сегодняшнее утро было предоставлено 665 000 деклараций о доходах, на основании которых возвращаемый переплаченный подоходный налог составляет 194 миллиона евро. На основании уже поданных деклараций о доходах необходимо доплатить подоходный налог на общую сумму 36 миллионов евро. Уже четвёртый год, предоставляя налоговую декларацию, возвращаемые деньги можно сразу же пожертвовать. Этой возможностью воспользовалось 3582 человека, которые пожертвовали суммарно 187 000 евро.

НТД возвращает не позднее 2 октября переплаченный подоходный налог. Скорость возврата подоходного налога не зависит от очерёдности подачи деклараций. Возврат, осуществляемый на основании электронных деклараций о доходах, начался 28 февраля, и на сегодняшний день 500 000 человек получили 183 миллиона евро.