Минкульт Эстонии про „Чебурашку“: с этической точки зрения можно задать ряд вопросов о необходимости показа фильма

Любые фильмы, которые вторят политической направленности Кремля, исключены из официального эстонского проката. Однако дискуссионным моментом остаются детские и семейные фильмы российского производства, каковым является, например, „Чебурашка“.

„Фильм очень добрый и не должен никого обидеть“, – так рассуждал ответственный за эстонский прокат продюсер Андри Чупин. И тем не менее как относиться к тому, что актеры, сыгравшие в фильме „Чебурашка“ – Сергей Гармаш и Фёдор Добронравов – поддерживают военные действия российской армии в Украине?

„Участие в фильме ряда актеров, поддерживающих российскую агрессию, вызывает сожаление, и с этической точки зрения можно задать ряд вопросов о необходимости показа фильма, – комментирует советник по аудиовизуальным и цифровым вопросам Министерства культуры Эстонии Карло Функ. - Но поскольку фильм не несет явных идеологических посылов, желание Apollo предоставить развлекательный контент для русскоязычных детей вполне понятно. Министерство культуры не видит оснований для ограничения репертуарного выбора операторов кинотеатров в данном случае“.

Однако в России тем временем образ ушастого зверька активно эксплуатируют и даже называют „символом“ СВО (так в РФ продолжают именовать войну против Украины - прим. RusDelfi). „По всей стране с изображением Чебурашки делают шевроны, пекут пряники и отправляют посылки на фронт“, – сообщает в одном из пропагандистских сюжетов корреспондент ГТРК, а в конце добавляет: „Наверное, благодаря доброму взгляду и обаятельной мордашке, даже на передовой она заставит улыбнуться и убедиться: врага мы зачебурашим и победа будет за нами“.

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