В России завели уголовное дело на прокурора и судей Международного суда в Гааге. Он выдал ордер на арест Путина

Речь идет о прокуроре МУС Кариме Хане, запросившем ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, а также судьях Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, выдавших эти ордеры.

СК утверждает, что преследование Путина и Львовой-Беловой „носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется“.

Российское ведомство подозревает Хана по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением в совершении особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 299 УК), а также подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (части 1 статьи 30 УК, часть 2 статьи 360 УК).

В отношении судей МУС дело расследуется по статьям о заведомо незаконном заключении под стражу (часть 2 статьи 301 УК) и подготовке к нападению на представителя иностранного государства (части 1 статьи 30 УК, часть 2 статьи 360 УК).

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В Кремле решение МУС назвали „возмутительным“, при этом отметив, что Россия не признает юрисдикцию этого суда. В МИД России заявили, что ордер „не имеет никакого значения“. Путин решение МУС никак не комментировал.