Уникальный Bugatti Chiron Profilee ушeл на аукционе за рекордные 9,7 млн евро(3)
Компания Bugatti выставила последний новый Chiron на открытый аукцион. За гиперкар в уникальном исполнении Profilee заплатили 9 792 500 евро без учeта комиссий, налогов и сборов. По данным издания Carscoops, это делает гиперкар самым дорогим новым автомобилем из тех, что когда-либо продавались на аукционах.
Это купе – последняя машина с силовым агрегатом W16, представляющим собой шестнадцатицилиндровый блок. Предполагаемая выручка автогиганта от реализации колеблется в пределах 4,2 – 5,5 млн. евро. Аппарат является средним между версией Sport и Pur Sport. Он обладает оригинальной кормой и более адаптирован для общественных дорог, нежели трековое авто.
Двигатель W16 аналогичный мотору базового Chiron и позволяет выдать 1,5 тыс. лошадиных сил. Первую сотню километров Profilée разменивает за 2,3 секунды, а максимум отметки спидометра находится на цифре 380 км/ч.
Президент Bugatti Automobiles сообщил, что изначально были планы собрать 30 таких гиперкаров. Но из-за дефицита производственных мощностей мир увидел лишь один спортивный экземпляр.
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