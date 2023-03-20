Уникальный Bugatti Chiron Profilee ушeл на аукционе за рекордные 9,7 млн евро

Это купе – последняя машина с силовым агрегатом W16, представляющим собой шестнадцатицилиндровый блок. Предполагаемая выручка автогиганта от реализации колеблется в пределах 4,2 – 5,5 млн. евро. Аппарат является средним между версией Sport и Pur Sport. Он обладает оригинальной кормой и более адаптирован для общественных дорог, нежели трековое авто.

Двигатель W16 аналогичный мотору базового Chiron и позволяет выдать 1,5 тыс. лошадиных сил. Первую сотню километров Profilée разменивает за 2,3 секунды, а максимум отметки спидометра находится на цифре 380 км/ч.

Президент Bugatti Automobiles сообщил, что изначально были планы собрать 30 таких гиперкаров. Но из-за дефицита производственных мощностей мир увидел лишь один спортивный экземпляр.

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