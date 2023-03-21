21.03.2023, 09:29
Обманувший государство коррекционно-развивающий центр в Ласнамяэ не признает вину и не отпускает клиентов
ФОТО: | Delfi Meedia
Действующее в столичном районе Ласнамяэ предприятие, оказывающее реабилитационные услуги 170 клиентам, не предоставило государству документы, чтобы клиенты могли воспользоваться услугами в другом месте. Многие родители вынуждены сами оплачивать услуги, пишет издание Eesti Päevaleht.
10 марта Департамент социального страхования, обнаружив, что предприятие Riera представило государству фиктивные счета, прекратил договор на оказание социальных реабилитационных услуг. Более 170 человек, большинство из которых дети с особыми потребностями, больше не смогут получать услуги социальной реабилитации за счет государства.