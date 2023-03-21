Новости Эстонии
21.03.2023, 09:29

Обманувший государство коррекционно-развивающий центр в Ласнамяэ не признает вину и не отпускает клиентов

 
Расположенный в Таллинне в Доме здоровья Ласнамяэ детский коррекционно-развивающий центр Impulss лишился государственного финансирования.
Расположенный в Таллинне в Доме здоровья Ласнамяэ детский коррекционно-развивающий центр Impulss лишился государственного финансирования.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Действующее в столичном районе Ласнамяэ предприятие, оказывающее реабилитационные услуги 170 клиентам, не предоставило государству документы, чтобы клиенты могли воспользоваться услугами в другом месте. Многие родители вынуждены сами оплачивать услуги, пишет издание Eesti Päevaleht.

10 марта Департамент социального страхования, обнаружив, что предприятие Riera представило государству фиктивные счета, прекратил договор на оказание социальных реабилитационных услуг. Более 170 человек, большинство из которых дети с особыми потребностями, больше не смогут получать услуги социальной реабилитации за счет государства.

Выяснилось, что предприятие Riera, оказывающее услуги в коррекционно-развивающем центре Impulss в Ласнамяэ, представило в прошлом году Департаменту социального страхования счета за услуги в размере почти 55 000 евро, при этом некоторые услуги вообще не были предоставлены или оказаны под другим названием. За оказанные в 2022 году услуги департамент заплатил Riera 408 229,46 евро.

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