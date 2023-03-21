Обманувший государство коррекционно-развивающий центр в Ласнамяэ не признает вину и не отпускает клиентов

10 марта Департамент социального страхования , обнаружив, что предприятие Riera представило государству фиктивные счета, прекратил договор на оказание социальных реабилитационных услуг. Более 170 человек, большинство из которых дети с особыми потребностями, больше не смогут получать услуги социальной реабилитации за счет государства.

Выяснилось, что предприятие Riera, оказывающее услуги в коррекционно-развивающем центре Impulss в Ласнамяэ, представило в прошлом году Департаменту социального страхования счета за услуги в размере почти 55 000 евро, при этом некоторые услуги вообще не были предоставлены или оказаны под другим названием. За оказанные в 2022 году услуги департамент заплатил Riera 408 229,46 евро.