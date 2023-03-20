Канепи и Контавейт снова опустились в мировом рейтинге

Кайа Канепи, которая на этой неделе будет выступать на Miami Open, опустилась на шесть строчек ниже и теперь занимает 57-м место, а Анетт Контавейт, опустилась на девять строчек ниже и теперь занимает 70-е место.

Третья ракетка Эстонии Елена Малыгина занимает 371-е место (-4 строчки).

Лидером обновленного рейтинга WTA, является польская теннисистка Ига Швёнтек, за ней следуют Арина Соболенко из Беларуси, Джессика Пегула из Америки и Каролин Гарсия из Франции, поднявшиеся на одну позицию. Елена Рыбакина (Казахстан), выигравшая турнир в Индиан-Уэллсе, поднялась на седьмое место.

19-летний испанец Карлос Алькарас, победивший в Индиан-Уэллсе, поднялся на вершину мужского рейтинга ATP. За ним следуют серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.

Номер один в Эстонии Марк Лайал находится на 388-й позиции после поднятия на одну строчку.

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